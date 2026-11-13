Betriebsrat der Holding Graz wurde suspendiert

Mehrfach und vor Zeugen soll der Betriebsrat auf einer Firmenfeier im Oktober eine Kollegin sexuell belästigt haben. Das berichtet die „Kleine Zeitung“. Der Personalvertreter wurde daraufhin angezeigt und vom Dienst freigestellt, ein Disziplinarverfahren läuft im Magistrat, wo der Mann ursprünglich beschäftigt war. Als Betriebsrat soll er trotz der Suspendierung immer wieder vor Ort anwesend sein.