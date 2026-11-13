Betriebsrat der Holding Graz wurde suspendiert

Ein Betriebsrat der Holding Graz wurde nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung suspendiert. Der Vorfall soll sich bei einer Firmenfeier zugetragen haben. Die Holding verspricht eine lückenlose Aufklärung.
Mehrfach und vor Zeugen soll der Betriebsrat auf einer Firmenfeier im Oktober eine Kollegin sexuell belästigt haben. Das berichtet die „Kleine Zeitung“. Der Personalvertreter wurde daraufhin angezeigt und vom Dienst freigestellt, ein Disziplinarverfahren läuft im Magistrat, wo der Mann ursprünglich beschäftigt war. Als Betriebsrat soll er trotz der Suspendierung immer wieder vor Ort anwesend sein.
„Wir nehmen die erhobenen Vorwürfe sehr ernst und haben umgehend Schritte eingeleitet, um den Vorfall lückenlos aufzuklären“, heißt es auf Anfrage der „Krone“ von der Holding. „Wir bitte um Verständnis dafür, dass wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und mit Blick auf das eingeleitete Disziplinarverfahren derzeit keine weiteren Details kommentieren.“
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