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Sicherheitsrisiko

Park gesperrt! Historische Blutbuche muss weg

Niederösterreich
13.11.2026 19:00
Die historische Buche im Zentrum des Sparkassenparks in St. Pölten muss gefällt werden.
Die historische Buche im Zentrum des Sparkassenparks in St. Pölten muss gefällt werden.(Bild: Krone-Collage/Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Sie prägt den St. Pöltner Sparkassenpark seit Generationen, doch nun ist die mächtige Blutbuche nicht mehr zu retten. Ein Pilz hat Stamm und Wurzeln schwer geschädigt. Weil der Baum umzustürzen droht, ist der Park seit Donnerstag gesperrt.

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An heißen Tagen spendete sie Schatten, für Spaziergänger war sie ein vertrauter Anblick: Die markante Blutbuche im Zentrum des St. Pöltner Sparkassenparks ist schätzungsweise 150 bis 180 Jahre alt. Nun muss sie aus Sicherheitsgründen gefällt werden.

Über Jahre versuchte man, den Baum zu erhalten. Spezielle Sicherungen stabilisierten die Krone, Fachleute kontrollierten regelmäßig seinen Zustand. Die jüngsten Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Maßnahmen nicht mehr ausreichen.

Pilzbefall und tiefer Riss im Stamm
Sachverständige der Arbeitsgruppe Baum in Wien stellten einen massiven Befall mit dem holzzerstörenden Brandkrustenpilz fest. Stamm und Wurzelbereich sind bereits stark geschädigt. Eine Schalltomografie zeigte, dass große Teile des Holzes im Inneren zersetzt sind.

Zusätzlich entdeckten die Experten einen rund 40 Zentimeter tiefen Querriss im Stamm. Laut Gutachten besteht die akute Gefahr, dass der Stamm bricht oder der Baum umstürzt. Eine nachhaltige Sanierung erscheint technisch nicht mehr möglich.

Wiederöffnung für Anfang Dezember geplant
Der Sparkassenpark ist deshalb seit 12. November gesperrt. Die Fällung sowie die anschließende Aufarbeitung und Entsorgung erfolgen in Zusammenarbeit mit der Stadt St. Pölten.

Die Eigentümerin, die Privatstiftung Sparkasse Niederösterreich, stellt den Park seit mehr als hundert Jahren als frei zugänglichen Naherholungsraum zur Verfügung. Die Entscheidung falle außerordentlich schwer, betonen die Stiftungsvorstände Peter Hronek und Martin Samsinger. „Der Schutz von Menschenleben muss oberste Priorität haben.“

Die Wiederöffnung wird für Anfang Dezember angestrebt. Spätestens zum traditionellen Weihnachtsmarkt „Weihnachten im Park“ soll die Anlage wieder sicher zugänglich sein.

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