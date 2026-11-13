Auftritt am Stubentisch im Volkskunstmuseum

Der Theater Verband Tirol schrieb den Stückewettbewerb 2024 aus. Die Jury wählte neun von 42 Stücken aus. Für Verbandsobfrau Beate Palfrader liegt die Stärke des Stubenspiels „in der unmittelbaren Begegnung zwischen Bühne und Publikum“. Die Bühne Oberperfuss probte Gabriele Maricic-Kaiblingers Fluchtstück „Herzens-Enge“ in der um 1500 entstandenen Stube aus Burgeis im Vinschgau. Die Volksbühne Fritzens spielt Betti J. Strolz“ Siegerstück „Augen zu und Sprung“ über eine Frau mit Zwängen. Bei Theater Konkret beginnt „Sarahs Geheimnis“ mit der Bestellung einer Büste. In Hannes Mallauns „Von Tauben und Menschen“ fragen die Innsbrucker Ritterspiele, was eigentlich als normal gilt. Und in Dominik Unterthiners „Plastic Pool Paradise“ hat der Wellnesskult eine höchst ungemütliche Zukunft.