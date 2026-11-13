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Bühne auf engstem Raum

Auftritt am Stubentisch im Volkskunstmuseum

Tirol
13.11.2026 16:00
Karl C. Berger, Leiter Volkskunstmuseum, Beate Palfrader, Obfrau Theater Verband Tirol, Konrad ...
Karl C. Berger, Leiter Volkskunstmuseum, Beate Palfrader, Obfrau Theater Verband Tirol, Konrad Hochgruber, Spielberater und Dramaturg bringen Theater ins Volkskunstmuseum (v. links).(Bild: Krone-Collage/TLM/Rosenhammer, Wolfgang Lackner)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Beim Minifestival „Stubentheater“ erlebt das Publikum am 14. und 15. November fünf Tiroler Einakter aus nächster Nähe. Für Theater-Verbandsobfrau Beate Palfrader liegt die Stärke des Stubenspiels „in der unmittelbaren Begegnung zwischen Bühne und Publikum“.

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Faust schickt den Teufel los, ein Kruzifix zu holen. So steht es im „Prettauer Faust“, den der Südtiroler Bauer Gregor Steger um 1830 schrieb. Für den Luzifer aus Stumm im Zillertal durfte es beim Nikolausspiel ein Auge mehr sein. Es sitzt auf dem Brustpanzer seines Kostüms aus dem 18. Jahrhundert, das heute im Tiroler Volkskunstmuseum steht. In Reith im Alpbachtal zogen die Laienspieler des Nikolausspiels bis 1919 von Hof zu Hof.

Gut und Böse rangen miteinander, die Armen begehrten gegen die Mächtigen auf. Im steirischen Öblarn bitten die Jäger des Krampusspiels die Bauersleute bis heute um Spielerlaubnis. „In vielen Tiroler Ortschaften waren kleine Spielräume, Wirtshaus – und auch private Stuben einst Ausgangspunkte einer lebendigen Theaterkultur“, sagt Museumsleiter Karl C. Berger.

Der Zillertaler Luzifer ist eines der bekanntesten Ausstellungsstücke im Tiroler ...
Der Zillertaler Luzifer ist eines der bekanntesten Ausstellungsstücke im Tiroler Volkskunstmuseum in Innsbruck. Die Figur stammt ursprünglich aus den traditionellen Zillertaler Nikolausspielen (einem alten Stubenspiel), in denen Luzifer als schaurig-schillernde Gestalt auftritt.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Von Stube zu Stube und mitten hinein ins Spiel
Beim Minifestival „Stubentheater“ zieht das Publikum am Wochenende in Gruppen von höchstens 25 durch das Museum. Wer so nah sitzt, hört auch das Atemholen vor dem nächsten Satz.

Der Theater Verband Tirol schrieb den Stückewettbewerb 2024 aus. Die Jury wählte neun von 42 Stücken aus. Für Verbandsobfrau Beate Palfrader liegt die Stärke des Stubenspiels „in der unmittelbaren Begegnung zwischen Bühne und Publikum“. Die Bühne Oberperfuss probte Gabriele Maricic-Kaiblingers Fluchtstück „Herzens-Enge“ in der um 1500 entstandenen Stube aus Burgeis im Vinschgau. Die Volksbühne Fritzens spielt Betti J. Strolz“ Siegerstück „Augen zu und Sprung“ über eine Frau mit Zwängen. Bei Theater Konkret beginnt „Sarahs Geheimnis“ mit der Bestellung einer Büste. In Hannes Mallauns „Von Tauben und Menschen“ fragen die Innsbrucker Ritterspiele, was eigentlich als normal gilt. Und in Dominik Unterthiners „Plastic Pool Paradise“ hat der Wellnesskult eine höchst ungemütliche Zukunft.

Aufführungen am Samstag, 14. November, 18 Uhr und Sonntag, 15. November, 11 Uhr im Volkskunstmuseum. Karten unter: 0512 583186.

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