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Die „Krone“-NÖ-Kolumne

Die kleine Botin verwertet Schafgarben

Niederösterreich
14.11.2026 05:45
(Bild: Krone KREATIV/Daniela Gaigg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Wie aus den Schafgarbenblüten des Hitzesommers eine wohltuende Wintersalbe wird (mit Rezept zum Nachmachen). „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.

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Während wir gerade im November ankommen und den Garten winterfest machen, erinnere ich mich an den Sommer! Im September habe ich Ihnen von den letzten Schafgarbenblüten erzählt, die ich am trockenen Wegesrand gesammelt und in Olivenöl eingelegt habe. Jetzt, wo es draußen düster und nasskalt wird, hole ich das Glas aus der Speis.

Wie versprochen, verrate ich heute meine alte Salbenrezeptur, die herrlich wohl auf spröder Haut tut. Für drei kleine Tiegel zu 30ml brauchen Sie 80ml Schafgarbenöl, 8g Lanolin, 3g Bienenwachs und zwei Löfferl Kokosöl. Zuerst lasse ich das Bienenwachs im Wasserbad schmelzen und rühre das Lanolin und das abgeseihte Kokosöl unter. Ich lasse es dann leicht abkühlen und dann kommt das Schafgarbenöl dazu. AIs die Kinder kleiner waren, habe ich in die Salbe gern etwas biologischen Kosmetikglitzer beigemengt, so konnten wir beanspruchte Knie oder kleinere Kratzer noch „wirksamer“ versorgen. Noch warm fülle ich die Salbe in saubere Glas-Tiegel, wenn sie ausgekühlt ist, verschraube ich sie.

Damit es schön aussieht, beschrifte ich die Tiegel mit einem gedruckten Etikett. Schafgarbe wird seit langer Zeit in der Hautpflege geschätzt. Ich nutze die Salbe gern, wenn ich stark beanspruchte Hände, raue Ellenbogen oder gereizte Stellen habe. Sollten Sie auf Korbblütler empfindlich reagieren, fragen Sie im Zweifel in der Apotheke nach oder testen Sie an einer kleinen Hautstelle.

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