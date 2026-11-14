Die kleine Botin verwertet Schafgarben

Wie versprochen, verrate ich heute meine alte Salbenrezeptur, die herrlich wohl auf spröder Haut tut. Für drei kleine Tiegel zu 30ml brauchen Sie 80ml Schafgarbenöl, 8g Lanolin, 3g Bienenwachs und zwei Löfferl Kokosöl. Zuerst lasse ich das Bienenwachs im Wasserbad schmelzen und rühre das Lanolin und das abgeseihte Kokosöl unter. Ich lasse es dann leicht abkühlen und dann kommt das Schafgarbenöl dazu. AIs die Kinder kleiner waren, habe ich in die Salbe gern etwas biologischen Kosmetikglitzer beigemengt, so konnten wir beanspruchte Knie oder kleinere Kratzer noch „wirksamer“ versorgen. Noch warm fülle ich die Salbe in saubere Glas-Tiegel, wenn sie ausgekühlt ist, verschraube ich sie.