At just 22 years old
Tragedy! Up-and-coming jockey dies after fall
A terrible tragedy has shaken not only the world of equestrian sports. Izzy Neale, a promising young jockey who was just 22 years old, has died after a serious fall. Her family and her trainer have shared emotional farewell messages.
Last Sunday, Neale was thrown from her saddle during the Cotton Cup race in Australia. The 22-year-old suffered severe injuries. She was airlifted by helicopter to a nearby hospital, where doctors fought to save her life.
Unfortunately, their efforts were in vain. On Tuesday, her family and the Australian Racing Authority jointly confirmed: “It is with deep sorrow and heavy hearts that we announce the death of our beloved Izzy. She passed away surrounded by her closest family and friends.”
Organs to be donated
The tragedy shook the entire country, and the remainder of the race schedule was canceled. Neale’s family eventually issued another emotional statement, in which they announced a special decision. The Australian’s organs will be donated: “Through organ donation, Izzy is giving others the chance at life and will thus bring some comfort to our family in the midst of this devastating loss.”
In her still-young career, Neale had already won an impressive 88 races. Her death has also devastated her coach, John Thompson. On X, he remembers the 22-year-old: “An absolutely radiant ray of light. Always happy. Always smiling. Loved by everyone who met her. The world has become a poorer place with the loss of this beautiful young woman. Heartbreaking.”
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