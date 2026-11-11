Große Kinderaugen, als der Heilige Martin einritt

Eine aufgeregte Kinderschar versammelte sich am Mittwochabend mit Laternen vor der Hofburg in Innsbruck. Wie in vielen anderen Orten wurde an den Heiligen Martin erinnert, der seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte. Seine damit gelebten Werte sind heute aktueller denn je.
Der Heilige Martin ritt in Innsbruck hoch zu Ross ein und zog dann in den beleuchteten Hofgarten weiter. Der Pfarrer verteilte indessen seinen Segen an die Versammelten. Musik, Brezeln und Kinderpunsch bilden den Abschluss des Familienfestes.
Wenn rund um den 11. November Kinder mit ihren Laternen durch Straßen und Dörfer ziehen, wird in vielen Tiroler Pfarren das Fest des Heiligen Martin gefeiert. Gottesdienste, Laternenumzüge und Martinsspiele erinnern an jenen Mann aus dem 4. Jahrhundert, der bis heute als Vorbild für Nächstenliebe gilt.
Nächstenliebe vor den Toren von Amiens
Der Blick zurück: Der Heilige Martin von Tours lebte im 4. Jahrhundert. Bekannt wurde er durch die Legende der Mantelteilung: Als Soldat begegnete er vor den Toren von Amiens einem Bettler und schenkte ihm die Hälfte seines Mantels. Später wurde Martin Bischof von Tours. Sein Gedenktag wird am 11. November begangen.
Das Martinsfest zählt zu den beliebtesten religiösen Bräuchen im Jahreslauf. Besonders die Laternenumzüge sind für viele Familien ein fixer Termin. Das gemeinsame Gehen mit den Lichtern erinnert an die Botschaft des Heiligen: hinschauen, helfen und teilen. Die Laternen symbolisieren dabei das Licht, das Menschen füreinander sein können.
Martinibrauchtum in Tirol
Auch in Tirol hat der Martinstag eine lange Tradition. Als Abschluss des bäuerlichen Arbeitsjahres war der 11. November früher ein wichtiger Stichtag für Abgaben und Dienstverhältnisse. Zahlreiche Bräuche erinnern bis heute daran. Im Tiroler Oberland und im Außerfern finden sich etwa die sogenannten „Martini-Mandln“, Darstellungen des Heiligen Martin.
Patron in etlichen Orten
Der heilige Martin gehört zu den beliebtesten Kirchenpatronen Tirols. Allein in der Diözese Innsbruck tragen zahlreiche Pfarren und Kirchen seinen Namen, darunter Aldrans, Dölsach, Innervillgraten, Ladis, Strengen, Tumpen oder Wängle.
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