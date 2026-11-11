Große Kinderaugen, als der Heilige Martin einritt

Nächstenliebe vor den Toren von Amiens

Der Blick zurück: Der Heilige Martin von Tours lebte im 4. Jahrhundert. Bekannt wurde er durch die Legende der Mantelteilung: Als Soldat begegnete er vor den Toren von Amiens einem Bettler und schenkte ihm die Hälfte seines Mantels. Später wurde Martin Bischof von Tours. Sein Gedenktag wird am 11. November begangen.