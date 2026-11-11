Financial Results
Austria Celebrates: “In the Black for the First Time in Ten Years”
Austria is celebrating—not so much because of its athletic performance, but rather because of its financial performance. The Violets are closing out the fiscal year “in the black for the first time in ten years,” according to club management.
The Violets report a consolidated net income of approximately 2.5 million euros for 2025/26. It has been a long time since there was a financial gain in Vienna’s Favoriten district. “It’s very gratifying that we’ve been able to achieve a positive operating result for the first time in nearly ten years,” said President Kurt Gollowitzer.
Last year, the Veilchen still posted a loss of nearly 8 million euros. Revenue of 42 million euros marks a record for the club. Chief Financial Officer Harald Zagiczek is pleased with the increased revenue: “Through consistent structural adjustments in recent years, we have laid the groundwork for achieving a positive operating result.”
Austria’s financial figures as of June 30
· Fixed assets: 5.537 (47.544) million €
· Current assets: 11.313 (13.729) million €
· Equity: -14,670 (-17,131) million €
· Liabilities: 31,849 (75,087) million €
· Revenue: 42,306 (32,294) million €
· Personnel expenses: 15.305 (14.940) million €
· Net income after taxes: 2.461 (-7.716) million €
(figures in parentheses show year-over-year comparison)
This success is based on several pillars, as Zagiczek emphasizes: “In the past fiscal year, we were able to generate significant revenue through transfers, particularly with players from our own academy. But other areas, such as ticketing, sponsorship, and merchandising, also saw steady growth. In sponsorship, we’ve already secured key deals for the current 2026/27 season with our new main sponsor, Aramark, and our additional premium partner, DaznBet; more are on the horizon.”
Given these developments, Zagiczek is optimistic: “These developments make me confident about the future, but they do not change the course we have set, which we will continue to pursue consistently. We must continue to work efficiently and maintain strict cost discipline in order to gradually reduce our negative equity.”
14 million in negative equity
The negative equity is still substantial—but it has at least decreased from over 17 million to 14.67 million euros.
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