Umbau Herrengasse: Operation am Herzen der Stadt

Verschönerungskur für Prachtmeile gefordert

Außerdem forderte er eine frühzeitige Information über den Bauablauf, die Erreichbarkeit der Geschäfte und konkrete Unterstützungsmaßnahmen. „Bislang ist mir keine Baustellenförderung bekannt“, sagt Apfelknab. Er nimmt dafür die Rathauskoalition aus KPÖ und Grünen in die Pflicht. Außerdem will er gleich eine Verschönerungskur für die einstige Grazer Prachtmeile. „Dazu gehören auch attraktive öffentliche Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen und Verweilen einladen. Gemeinsam mit zusätzlichen Gastgärten, mehr Grün und Schatten schaffen wir einen lebendigen Begegnungsraum.“