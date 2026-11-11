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Umbau Herrengasse: Operation am Herzen der Stadt

Steiermark
11.11.2026 15:09
Im nächsten Jahr rollen in der Herrengasse die Bagger.
Im nächsten Jahr rollen in der Herrengasse die Bagger.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Von Marcus Stoimaier

Sie ist das Herzstück der Grazer Altstadt und zweifellos die wichtigste Einkaufsstraße der Landeshauptstadt – und im nächsten Jahr regieren hier die Bauarbeiter: Die Herrengasse wird großflächig umgebaut, Gleise getauscht, Leitungen erneuert, neue Pflastersteine verlegt.

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Die Herrengasse ist das Aushängeschild der Murmetropole und die bekannteste Einkaufsstraße der Steiermark. Wo sonst Zehntausende Fußgänger bummeln und in den Schaufenstern schmökern, regieren im nächsten Jahr die Bagger. Der freiheitliche Grazer Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab schlägt Alarm: „Die Gleise müssen erneuert werden, das steht außer Frage. Aber wir dürfen uns nicht darauf beschränken, Schienen auszutauschen und danach zur Tagesordnung überzugehen.“ Er fordert ein Gesamtkonzept, das die Betriebe während der Bautätigkeiten unterstützt. 

FPÖ-Stadtrat René Apfelknab.
FPÖ-Stadtrat René Apfelknab.(Bild: Christian Jauschowetz)

Verschönerungskur für Prachtmeile gefordert
Außerdem forderte er eine frühzeitige Information über den Bauablauf, die Erreichbarkeit der Geschäfte und konkrete Unterstützungsmaßnahmen. „Bislang ist mir keine Baustellenförderung bekannt“, sagt Apfelknab. Er nimmt dafür die Rathauskoalition aus KPÖ und Grünen in die Pflicht. Außerdem will er gleich eine Verschönerungskur für die einstige Grazer Prachtmeile. „Dazu gehören auch attraktive öffentliche Sitzgelegenheiten, die zum Ausruhen und Verweilen einladen. Gemeinsam mit zusätzlichen Gastgärten, mehr Grün und Schatten schaffen wir einen lebendigen Begegnungsraum.“

Im März geht's los
Was passiert jetzt aber wirklich in der Herrengasse im Jahr 2027? Holding-Sprecher Gerald Zaczek-Pichler kennt alle Fakten: Los geht's Mitte März am Hauptplatz, vor dem Traditionsjuwelier Weikhard werden Leitungen getauscht. „Der Straßenbahn-Verkehr wird davon aber nicht gestört“, stellt Zaczek-Pichler klar.

Anders ist dies mit Beginn der Sommerferien: Ab 10. Juli werden die optisch mäßig ansprechenden Pflastersteine erneuert. Und zwar von Höhe Landhausgasse bis Hans-Sachs-Gasse – bis 12. September fahren daher keine Straßenbahnen über die Herrengasse, sie werden über die Neutorgasse umgeleitet. Gleichzeitig werden auch die Schienen zwischen Eisernem Tor und Jakominiplatz erneuert.

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