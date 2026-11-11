Ein Fest der Farben, der Pferde und der Emotionen

Erlebnis, das in Erinnerung bleibt

Am Ende blieb vor allem eines: die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Abend, der die Schönheit der Pferde und die Vielfalt der Showkunst eindrucksvoll miteinander verband. Mit „Cavalluna– Die Farben des Lebens“ wurde das Zentrum Tirols für zweieinhalb Stunden zu einer Bühne voller Magie, Leidenschaft und Lebensfreude – ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.