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Cavalluna in Innsbruck

Ein Fest der Farben, der Pferde und der Emotionen

Tirol
11.11.2026 16:00
Es war ein Abend voller Magie und Emotionen.
Es war ein Abend voller Magie und Emotionen.(Bild: Krone-Collage/CAVALLUNA)
Porträt von Susanne Posch-Mariacher
Von Susanne Posch-Mariacher

Ein Abend voller Magie, Eleganz und großer Gefühle: Mit der spektakulären Pferdeshow „Cavalluna - Die Farben des Lebens“ wurde Innsbruck zum Schauplatz einer faszinierenden Reise in eine Welt, in der Pferde, Musik, Tanz und beeindruckende Lichteffekte sowie eine fantastische Geschichte zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis verschmolzen sind.

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Schon von den ersten Minuten an zog die aufwendig inszenierte Show das Publikum in ihren Bann. Im Mittelpunkt standen dabei die edlen Vierbeiner, die mit ihrer Anmut, ihrem Temperament und ihrer beeindruckenden Leistungsbereitschaft für zahlreiche Gänsehautmomente sorgten.

Ob elegante Dressurlektionen, rasante Reitkunst oder harmonische Choreografien – die Pferde begeisterten mit ihrem Können und ihrer engen Verbindung zu den Reiterinnen und Reitern.

Die Show wurde aufwendig und bunt inszeniert.
Die Show wurde aufwendig und bunt inszeniert.(Bild: CAVALLUNA)

Hirtenjunge hat kniffligen Auftrag
Die Geschichte handelte von dem Hirtenjungen Arhat, der den Auftrag seiner verstorbenen Mutter erhält, die Menschheit vom Schleier des Vergessens zu befreien. Gemeinsam mit Shaneya begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise, um sich den Händlern der Angst entgegenzustellen und die Menschen an ihre wahre Bestimmung zu erinnern.

Cavalluna ist weit mehr als eine klassische Pferdeshow. Eine fantasievoll erzählte Geschichte, mitreißende Musik, farbenprächtige Kostüme und spektakuläre Spezialeffekte machten die Veranstaltung zu einem Erlebnis für alle Sinne.

Unterschiedliche Pferderassen und Reitstile kamen vor.
Unterschiedliche Pferderassen und Reitstile kamen vor.(Bild: CAVALLUNA)

Unterschiedliche Rassen, aufwendige Inszenierung
Unterschiedliche Pferderassen und Reitstile, eingebettet in einer aufwendigen Bühneninszenierung, sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung und staunende Gesichter auf den Zuschauerrängen. Zudem wurde das Publikum von einer ausgefallenen Choreografie einer internationalen Tanzkompanie mitgerissen.

Die Atmosphäre zog die Gäste ganz in ihren Bann. Begeisterter Applaus begleitete die Darbietungen, immer wieder war das Staunen der Zuschauerinnen und Zuschauer spürbar. Familien, Pferdefreunde und Liebhaber großer Showproduktionen kamen gleichermaßen auf ihre Kosten.

Auch 2027 kommt Cavalluna wieder nach Innsbruck.
Auch 2027 kommt Cavalluna wieder nach Innsbruck.(Bild: CAVALLUNA)

Erlebnis, das in Erinnerung bleibt 
Am Ende blieb vor allem eines: die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Abend, der die Schönheit der Pferde und die Vielfalt der Showkunst eindrucksvoll miteinander verband. Mit „Cavalluna– Die Farben des Lebens“ wurde das Zentrum Tirols für zweieinhalb Stunden zu einer Bühne voller Magie, Leidenschaft und Lebensfreude – ein Erlebnis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Man darf schon auf nächstes Jahr hin fiebern, denn am 13. und 14. November 2027 darf man Cavalluna wieder live mit der Geschichte „Gefährten des Lichts“ miterleben.

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