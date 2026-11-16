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Istrien 2027: Ein Sommer für alle Sinne

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16.11.2026 14:29
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John Malkovich hat seinen Kroatien-Urlaub 2027 schon gebucht. Istrien lockt mit mediterranem ...
John Malkovich hat seinen Kroatien-Urlaub 2027 schon gebucht. Istrien lockt mit mediterranem Genuss, Sonne und Meer. Follow John.(Bild: CNTB)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

John hat seine Reise nach Kroatien schon gebucht. Und Sie? Istrien lockt im Sommer 2027 nicht nur mit Sonne und Meer: Zwischen Rovinj und dem grünen Hinterland warten feine Küche, regionale Weine und besondere Unterkünfte. So schmeckt Vorfreude.

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Der Tisch steht im Freien, die Sonne versinkt langsam über der Adria. Auf dem Teller liegt hauchdünnes Carpaccio vom Boškarin, daneben ein Glas Teran. Noch vor wenigen Stunden war da nur das Meer. So könnte ein Sommertag in Istrien ausklingen – und schon die Vorstellung macht Lust auf Urlaub.

Von Rovinj ins grüne Hinterland
Wer morgens im klaren Wasser der Adria schwimmt, kann mittags durch die Gassen von Rovinj schlendern und später zwischen Olivenhainen und Weinbergen unterwegs sein. Auch beim Übernachten zeigt sich die Vielfalt: An der Küste warten hochwertige 4- und 5-Sterne-Unterkünfte, darunter Boutique-Villen und Wellnesshotels in Rovinj. Weiter im Landesinneren laden stilvolle Heritage-Hotels dazu ein, Istrien abseits der Strände kennenzulernen.

Wo der Sommer auf der Zunge liegt
In den Sommermonaten duften Gerichte mit schwarzen Sommertrüffeln, begleitet von regionalem Olivenöl. Auf den Tisch kommen auch Maneštra, ein herzhafter Bohnen-Gemüse-Eintopf, und istrischer Prosciutto: Als Istarski pršut/Istrski pršut trägt er eine EU-geschützte Ursprungsbezeichnung. Eine weitere Spezialität ist Boškarin, die einheimische istrische Graurinderrasse – etwa als zartes Carpaccio mit Olivenöl.

Wer die Küche auf Spitzenniveau erleben möchte, findet in Istrien Restaurants mit Michelin-Sternen und vom Guide Michelin empfohlene Adressen, darunter das Monte in Rovinj.

Istrien zum Kosten und Kennenlernen
Bei geführten Wein- und Olivenölverkostungen erfährt man, welche Aromen die Region prägen. Malvazija gehört ebenso dazu wie der charaktervolle Teran. Ein Glas davon bei Sonnenuntergang über der Adria – manchmal braucht es nicht mehr, um zu wissen, wohin die nächste Reise gehen soll.

Der Sommer beginnt mit Vorfreude
Von der Boutique-Villa am Meer bis zum Heritage-Hotel zwischen Weinbergen: Wer seinen Sommer 2027 frühzeitig plant, kann die Reise nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Inspiration für die Planung gibt es auf croatia.hr. Follow John.

John hat seine Reise nach Kroatien schon gebucht. Und Sie? I hear it‘s beautiful.

(Bild: CNTB)
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