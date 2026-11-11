Windräder gehen wieder in die sanfte Natur über

„Genau hier wurden wir gerufen, um sozusagen den ’wind of change’ in die Wege zu leiten“, so Stark. Sein Team geht dann so schnell ans Werk, dass in drei bis vier Tagen nichts mehr zu sehen ist und 90 Prozent des Windrad-Wesens wiederverwertet werden kann. „Allerdings muss das Ding dann schon am Boden liegen. Das machen wieder andere Profis“, schildert der Entsorger. Dann bleibt nichts mehr übrig: Der Betonsockel wird regelrecht zerschreddert und gilt fortan als wertvoller Rohstoff in der Bauindustrie. Zuvor werden durch starke Magnete die Metallteile aus dem Fundament gezogen – auch das ist eine geradezu perfekte Wiederverwertung.