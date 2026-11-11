Windräder gehen wieder in die sanfte Natur über

Was sich einst mächtig drehte, lässt die Recycling-Spezialfirma Stark aus Irnfritz im Waldviertel komplett im Boden „versinken“.
Sobald sich die Rotoren nicht mehr drehen und am Boden liegen, tritt der Spezialtrupp des Ökopioniers Gottfried Stark aus dem hohen Norden in Erscheinung. Wie zuletzt in seinem Heimatort selbst. Denn dort hat die EVN eine sogenannte Repowering-Offensive gestartet. Das heißt: Aus sieben Anlagen wurden drei, die dafür umso stärker und noch intensiver Ökostrom liefern.
„Genau hier wurden wir gerufen, um sozusagen den ’wind of change’ in die Wege zu leiten“, so Stark. Sein Team geht dann so schnell ans Werk, dass in drei bis vier Tagen nichts mehr zu sehen ist und 90 Prozent des Windrad-Wesens wiederverwertet werden kann. „Allerdings muss das Ding dann schon am Boden liegen. Das machen wieder andere Profis“, schildert der Entsorger. Dann bleibt nichts mehr übrig: Der Betonsockel wird regelrecht zerschreddert und gilt fortan als wertvoller Rohstoff in der Bauindustrie. Zuvor werden durch starke Magnete die Metallteile aus dem Fundament gezogen – auch das ist eine geradezu perfekte Wiederverwertung.
Fast keine Spuren bleiben übrig
Die Rotorblätter selbst bestehen aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff, dessen Bestandteile in der Zementindustrie Verwendung finden. Stark: „Wir zerlegen alles sorgfältig in die Bestandteile. Kupfer aus den Motoren inklusive. Das Öl wird zuvor aus diesen Herzstücken abgesaugt“, schildert der Entsorger. Tatsächlich bleiben keine Spuren, außer ein paar Grasnarben, die aber wieder – als Blumenwiese angesät – von der Natur überwachsen werden. Schon lange bevor der erste Windhauch die Rotorblätter in Bewegung gesetzt hatte, war von der Behörde eine Renaturierungspflicht verfügt worden.
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