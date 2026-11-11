Helmut Fiedler ist neuer FPÖ-Bezirksparteiobmann

„Helmut Fiedler brennt für die Politik, für Niederösterreich und seinen Heimatbezirk Neunkirchen – das merkt man in jeder seiner Bewegungen und in jedem seiner Worte. Ich gratuliere sehr herzlich“, so Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer. „Gleichzeitig möchte ich Jürgen Handler meinen Respekt und Dank aussprechen. Du hast über Jahre viel Energie, Zeit und Kraft in diesen Bezirk investiert und ich weiß, dass du unsere freiheitliche Bewegung weiterhin mit voller Kraft unterstützen wirst.“