Helmut Fiedler ist neuer FPÖ-Bezirksparteiobmann

Neunkirchen hat einen neuen FPÖ-Bezirksparteiobmann. Landtagsabgeordneter und Berufsoffizier Helmut Fiedler übernimmt das Amt von Jürgen Handler, der ihn selbst für diesen Posten vorgeschlagen hat.
Mit einem überwältigenden Vertrauensvotum von 100 Prozent wurde Landtagsabgeordneter Helmut Fiedler kürzlich in Kirchberg am Wechsel zum neuen FPÖ-Bezirksparteiobmann von Neunkirchen gewählt. Er folgt damit auf Jürgen Handler, der nach insgesamt acht Jahren an der Spitze Fiedler als Nachfolger vorgeschlagen hatte und ihm nun die Führung übergibt.
„Unser Maßstab ist eine Politik mit Hausverstand für die Neunkirchner“, verspricht Fiedler. Und: „Mit einer geschlossenen Mannschaft und voller Unterstützung für Udo Landbauer legen wir gemeinsam die Grundlage für einen starken freiheitlichen Erfolg bei der Landtagswahl 2028“.
„Helmut Fiedler brennt für die Politik, für Niederösterreich und seinen Heimatbezirk Neunkirchen – das merkt man in jeder seiner Bewegungen und in jedem seiner Worte. Ich gratuliere sehr herzlich“, so Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer. „Gleichzeitig möchte ich Jürgen Handler meinen Respekt und Dank aussprechen. Du hast über Jahre viel Energie, Zeit und Kraft in diesen Bezirk investiert und ich weiß, dass du unsere freiheitliche Bewegung weiterhin mit voller Kraft unterstützen wirst.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.