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Substantial Compensation for Pain and Suffering

Neighbor’s Sons Abused for Years: 9 Years in Prison

Nachrichten
09.11.2026 18:55
The man was sentenced at the Wels Regional Court.
The man was sentenced at the Wels Regional Court.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Another inconceivable case of child abuse: In the district of Grieskirchen, a man now 62 years old is alleged to have sexually abused five neighborhood boys over a period of 26 years. The man has now been sentenced.

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 The boys, who were in the man’s care, were between eight and ten years old at the time of the offenses (1999 and 2025). The abuse only came to light last year when one of the victims finally confided in his mother. Over time, more and more affected youths came forward. The 62-year-old was eventually arrested and has been in pretrial detention since January.

Verdict Not Final
The retiree has now been sentenced by the Wels Regional Court to nine years in prison—the verdict is not yet final. He must also pay the victims approximately 25,000 euros in compensation for pain and suffering.

He will be admitted to a forensic-therapeutic center. 

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