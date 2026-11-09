Bayern Legend Maier
Icon Advises Neuer to Retire: “Give It Up, Manu”
He was one of the world’s best goalkeepers, won numerous titles for FC Bayern and Germany, and is known for speaking his mind—and as such, icon Sepp Maier (82) is advising current Bayern goalkeeper Manuel Neuer (40) to end his career soon! “Call it quits, Manu!”
Neuer, who has been plagued by injuries time and again in recent years, has won everything there is to win and no longer has anything to prove to anyone, Maier told “Sport1.”
And Maier should know, because the 1974 World Cup champion was also forced to end his career due to injuries—after a car accident in July 1979, he was unable to make a successful comeback.
Neuer has had an incredible career and revolutionized the game of goalkeeping, Maier said, “but eventually the time comes when your body no longer cooperates the way you’d like it to.” Not even Manuel Neuer can change that.
“If you’re already in pain just walking normally, you obviously have to start thinking about it. You can’t keep outsmarting your body. At some point, it tells you: ‘That’s it—it’s over!’”
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