Fürs Martini-Fest „Gänse im Glück“ erwerben

Gänseglück auch in der Buckligen Welt

Auch Hans Reisenbauer aus Thomasberg setzt auf eine artgerechte Bio-Weideganshaltung. Hunderte Gänse finden auf seinem einsam gelegenen Bergbauernhof großzügige Weideflächen, sogar mit eigenem Badeteich. Hier kann das Federvieh seinem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen, im Gras nach Nahrung suchen und im Wasser Abkühlung finden. Statt auf möglichst schnelles Wachstum setzt Reisenbauer auf eine bäuerliche Aufzucht mit Zeit, Platz, Sorgfalt und Respekt vor den schnatternden Geschöpfen!

Für ihn ist die Weidehaltung weit mehr als eine Frage der Fleischqualität. Sie steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nutztieren. Die Gänse wachsen am Hof heran und werden auch dort geschlachtet. Lange Transportwege und der damit verbundene Stress werden ihnen erspart. Dass eine solche Haltung mehr Arbeit und Aufwand bedeutet, nimmt der Biobauer bewusst in Kauf. Denn eine Martinigans soll nicht nur auf dem Teller überzeugen, sondern auch eine Geschichte erzählen, hinter der man guten Gewissens stehen kann.

Vier Fragen vor dem Festessen

Auch Thomas Reisinger, Prokurist bei Sonnberg Biofleisch und Projektpartner der ARGE NaHtürlichBIO, appelliert an die Konsumenten, genauer hinzusehen. Woher stammt die Gans? Lebte sie auf der Weide oder wurde sie im Stall gemästet? Wo erfolgte die Schlachtung? Und gibt es ein verlässliches Bio-Siegel?

Gerade die heimische Gastronomie sieht Reisinger gefordert. Eine österreichische Bio-Weidegans stehe nicht nur für kontrollierte Qualität, sondern auch für regionale Wertschöpfung und eine Landwirtschaft mit Verantwortung. Die nachvollziehbare Herkunft könne zudem zum besonderen Qualitätsmerkmal auf der Speisekarte werden.

Die Botschaft der Biobauern aus dem Waldviertel und der Buckligen Welt ist jedenfalls eindeutig: Wer zu Martini eine Gans genießt, sollte auch wissen wollen, was hinter dem Braten steckt. Denn ein Festessen mit gutem Gewissen beginnt nicht erst am Teller, sondern bereits auf der Weide.