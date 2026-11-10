Fürs Martini-Fest „Gänse im Glück“ erwerben

Biobauern vom Waldviertel bis in die Bucklige Welt appellieren an Konsumenten: Auf Herkunft, Haltung und Tierwohl achten! Knusprige Haut, saftiges Fleisch und der verführerische Duft eines frisch gebratenen Gansls: Zu Martini gehört die Martinigans für viele Österreicher einfach dazu.
Doch hinter dem kulinarischen Klassiker verbirgt sich eine wenig appetitliche Wahrheit. Rund zwei Drittel der konsumierten Gänse stammen aus Importen, in der Gastronomie sind es sogar bis zu 80 Prozent. Wo die Tiere aufgewachsen sind, wie sie gehalten und geschlachtet wurden, bleibt dabei häufig im Dunkeln.
Dass es auch anders geht, beweisen engagierte Biobauern vom Waldviertel bis in die Bucklige Welt. Sie setzen auf ein Gänseleben mit Weide, frischer Luft, ausreichend Bewegung und heimischem Futter. Zwei Beispiele zeigen, dass Tierwohl und kulinarischer Genuss durchaus zusammenpassen.
Geschnatter statt Massentierhaltung
Auf dem Bio-Hof Bauer im Waldviertler Altmelon wachsen 250 Bio-Weidegänse auf rund 2,5 Hektar Grünland heran. Frisches Gras und Bio-Getreide vom eigenen Betrieb stehen auf ihrem Speiseplan. Selbst Badewannen gehören zur vorgeschriebenen Ausstattung. Die Tiere dürfen nach und nach ins Freie und verbringen schließlich ihr Leben auf der Weide.
Silvia Bauer weiß, dass Qualität Zeit braucht. Während importierte Mastgänse häufig schon nach rund zwölf Wochen geschlachtet werden, bleiben ihre Weidegänse 28 Wochen am Hof. Geschlachtet wird direkt vor Ort, lange und stressreiche Transporte bleiben den Tieren erspart. „Je länger die Gänse auf der Weide sind, desto besser entwickelt sich das Fleisch“, erklärt die Bäuerin. Es werde dunkler, fester und saftiger, zugleich weniger fett und wässrig. Auch Federn und Daunen finden am Hof noch Verwendung – daraus entstehen Decken, Polster und traditionelle Flederwische.
Gänseglück auch in der Buckligen Welt
Auch Hans Reisenbauer aus Thomasberg setzt auf eine artgerechte Bio-Weideganshaltung. Hunderte Gänse finden auf seinem einsam gelegenen Bergbauernhof großzügige Weideflächen, sogar mit eigenem Badeteich. Hier kann das Federvieh seinem natürlichen Bewegungsdrang nachkommen, im Gras nach Nahrung suchen und im Wasser Abkühlung finden. Statt auf möglichst schnelles Wachstum setzt Reisenbauer auf eine bäuerliche Aufzucht mit Zeit, Platz, Sorgfalt und Respekt vor den schnatternden Geschöpfen!
Für ihn ist die Weidehaltung weit mehr als eine Frage der Fleischqualität. Sie steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Nutztieren. Die Gänse wachsen am Hof heran und werden auch dort geschlachtet. Lange Transportwege und der damit verbundene Stress werden ihnen erspart. Dass eine solche Haltung mehr Arbeit und Aufwand bedeutet, nimmt der Biobauer bewusst in Kauf. Denn eine Martinigans soll nicht nur auf dem Teller überzeugen, sondern auch eine Geschichte erzählen, hinter der man guten Gewissens stehen kann.
Vier Fragen vor dem Festessen
Auch Thomas Reisinger, Prokurist bei Sonnberg Biofleisch und Projektpartner der ARGE NaHtürlichBIO, appelliert an die Konsumenten, genauer hinzusehen. Woher stammt die Gans? Lebte sie auf der Weide oder wurde sie im Stall gemästet? Wo erfolgte die Schlachtung? Und gibt es ein verlässliches Bio-Siegel?
Gerade die heimische Gastronomie sieht Reisinger gefordert. Eine österreichische Bio-Weidegans stehe nicht nur für kontrollierte Qualität, sondern auch für regionale Wertschöpfung und eine Landwirtschaft mit Verantwortung. Die nachvollziehbare Herkunft könne zudem zum besonderen Qualitätsmerkmal auf der Speisekarte werden.
Die Botschaft der Biobauern aus dem Waldviertel und der Buckligen Welt ist jedenfalls eindeutig: Wer zu Martini eine Gans genießt, sollte auch wissen wollen, was hinter dem Braten steckt. Denn ein Festessen mit gutem Gewissen beginnt nicht erst am Teller, sondern bereits auf der Weide.
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