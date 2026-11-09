39-Jähriger stirbt nach schwerem Motorrad-Unfall

Straße fast zwei Stunden gesperrt

Während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L3109 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Straßensperre dauerte von 21.55 Uhr bis 23.40 Uhr. Die genaue Ursache für den folgenschweren Unfall wird noch von der Polizei ermittelt.