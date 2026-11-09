39-Jähriger stirbt nach schwerem Motorrad-Unfall

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Samstagabend im Weinviertel ein Menschenleben. Ein 39-jähriger Motorradfahrer kam in Enzersfeld (Bezirk Korneuburg) von der Straße ab und prallte frontal gegen die Leitschiene. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
Der Mann aus dem Bezirk Korneuburg war gegen 21.55 Uhr auf der L3109 von Hagenbrunn kommend in Richtung Königsbrunn unterwegs. Auf Höhe des Straßenkilometers 5,0 geriet er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.
Noch an der Unfallstelle verstorben
Der Motorradfahrer krachte frontal gegen einen Steher der Leitschiene. Dabei erlitt der 39-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Straße fast zwei Stunden gesperrt
Während der Rettungsarbeiten und der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L3109 im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Die Straßensperre dauerte von 21.55 Uhr bis 23.40 Uhr. Die genaue Ursache für den folgenschweren Unfall wird noch von der Polizei ermittelt.
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