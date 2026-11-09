Polizei zog zehn marode Fahrzeuge aus dem Verkehr

Aktion scharf auf der A9 in der Südsteiermark: Bei technischen Schwerpunktkontrollen zog die Polizei am Sonntag zehn Fahrzeuge mit schweren technischen Mängeln aus dem Verkehr, zudem hagelte es mehr als 70 Anzeigen.
Durchgerostete Karosserien, defekte Bremsen oder manipulierte Partikelfilter: Bei Schwerpunktkontrollen an der A9 im südsteirischen Gersdorf wurden am Sonntag Polizisten und Techniker der Kfz-Landesprüfstelle mehrfach fündig.
Bei zehn Fahrzeugen stellten die Sachverständigen derart schwerwiegende technische Mängel fest, dass die Kennzeichen noch vor Ort abgenommen werden mussten.
Insgesamt erstatteten die Polizisten mehr als 70 Anzeigen wegen technischer Übertretungen und stellten über zehn Organmandate aus. Alle durchgeführten Alkotests verliefen hingegen negativ.
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