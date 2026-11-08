Rangnick Responds! Two ÖFB Players Added to Roster

Chukwuemeka and Grüll, on the other hand, will not feature in the ÖFB’s final matches of the year. Grüll was substituted on Saturday during the 0-1 loss in Stuttgart due to calf issues and is scheduled for an MRI scan on Monday in Bremen. “Due to the calf issue, it wasn’t possible for him to continue playing yesterday. We’ll now wait and see what the scans show. I assume—and hope—that he won’t have to sit out for too long,” said coach Daniel Thioune on Sunday.