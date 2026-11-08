Injury Woes
Rangnick Responds! Two ÖFB Players Added to Roster
ÖFB head coach Ralf Rangnick has responded to the injury-related absences of Carney Chukwuemeka and Marco Grüll by adding two players to the roster for the upcoming Nations League matches against Ireland and Israel.
Rapid Vienna’s Yusuf Demir and Raul Florucz have been called up as replacements for Chukwuemeka and Grüll, the ÖFB announced on Sunday evening. Demir, who has been performing strongly for the Green-Whites this season, could make his first international appearance since the 2-0 win over the Faroe Islands on October 9, 2021
Chukwuemeka and Grüll, on the other hand, will not feature in the ÖFB’s final matches of the year. Grüll was substituted on Saturday during the 0-1 loss in Stuttgart due to calf issues and is scheduled for an MRI scan on Monday in Bremen. “Due to the calf issue, it wasn’t possible for him to continue playing yesterday. We’ll now wait and see what the scans show. I assume—and hope—that he won’t have to sit out for too long,” said coach Daniel Thioune on Sunday.
Muscle Injury for Chukwuemeka
Chukwuemeka also had to leave the field early during the 2-1 win over Elversberg. As early as Saturday, Dortmund coach Niko Kovac had given a less-than-optimistic prognosis regarding Chukwuemeka. “In my opinion, he won’t be traveling with the national team because he’s had muscle problems and has likely also suffered a muscle tear.”
Even before this weekend, it was clear that head coach Ralf Rangnick would be unable to call upon David Alaba, Maximilian Wöber, Nikolas Veratschnig, Paul Wanner, Patrick Wimmer, and Florian Grillitsch due to injuries. However, in addition to Demir, Florucz is also expected at the ÖFB campus on Monday. The forward made his third and, so far, last international appearance on October 12, 2025, in a 0-1 loss to Romania in Bucharest. Demir has four appearances for the ÖFB senior national team.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.