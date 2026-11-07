Wenn GenZ randaliert… | Junge lehnen Krawalle ab

Junge lehnen Krawalle ab! Aber lassen wir uns das Bild nicht von kriminellen Randalierern oder linken Fantasierern prägen! Schauen Sie sich in Ihrer Familie, Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz um, wie die 15- bis 30-Jährigen wirklich sind. Das haben wir bei der „Krone“ auch getan. Was junge Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich denken und tun – das lesen Sie heute in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at und Sie finden es in den Sozialen Medien. Das Bild zusammengefasst: Sie sind grundvernünftig, engagieren sich für Mitmenschen, Tiere, die Umwelt. Und sie lehnen vor allem Krawalle kategorisch ab. Wir sollten also alle hinhören, was die Jungen zu sagen haben. Was freilich auch umgekehrt gilt.