Wenn GenZ randaliert… | Junge lehnen Krawalle ab

Wenn GenZ randaliert… Sie gehen zu Zigtausenden demonstrierend auf die Straße, manche randalieren, schlagen Schaufensterscheiben ein, plündern. Die sogenannte Gen Z, die Generation der zwischen 1995 und 2010 geborenen Menschen, ist in aller Munde. Bei den unterm Motto „GenZ regelt“ abgehaltenen Demos vor einer Woche blieben im Gegensatz zu Deutschland Ausschreitungen hierzulande zwar aus, doch dann legte eine Sprecherin der jungen Leute ein böses Schäuferl nach: Die linke Vorsitzende der Hochschülerschaft an der Uni Graz signalisierte in einem Interview Sympathie für Gewalt gegen Dinge – „wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter geht“. Dafür entschuldigte sie sich zwar später, die Milch aber war vergossen, das ohnehin kritische Bild, das sich viele von der Gen Z gebildet haben, wurde damit nicht gerade verbessert.
Junge lehnen Krawalle ab! Aber lassen wir uns das Bild nicht von kriminellen Randalierern oder linken Fantasierern prägen! Schauen Sie sich in Ihrer Familie, Ihrer Nachbarschaft, an Ihrem Arbeitsplatz um, wie die 15- bis 30-Jährigen wirklich sind. Das haben wir bei der „Krone“ auch getan. Was junge Kolleginnen und Kollegen aus ganz Österreich denken und tun – das lesen Sie heute in der „Kronen Zeitung“, auf krone.at und Sie finden es in den Sozialen Medien. Das Bild zusammengefasst: Sie sind grundvernünftig, engagieren sich für Mitmenschen, Tiere, die Umwelt. Und sie lehnen vor allem Krawalle kategorisch ab. Wir sollten also alle hinhören, was die Jungen zu sagen haben. Was freilich auch umgekehrt gilt.
Kommen Sie gut durch den Sonntag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.