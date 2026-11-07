Injured Under a Tree
Retiree Heard Screams from Trapped Neighbor
An 82-year-old man from Upper Austria owes his rescue following a forestry accident to his observant neighbor. The 79-year-old had heard his desperate cries from the woods and came to his aid with his tractor. The older man was trapped there under a tree trunk.
On Saturday afternoon in Tragwein in the Mühlviertel region, the 79-year-old suddenly heard his 82-year-old neighbor screaming from a nearby forest. At first, he thought the neighbor was just calling his dog.
But when the screams didn’t stop, he set off for the woods in his tractor. There, he finally found his neighbor trapped under a tree trunk that was secured to a forestry grapple.
Lifted the Tree and Alarmed Rescue Services
The 79-year-old activated the hydraulic system to lift the tree and then went to get help. The injured 82-year-old had to be flown by rescue helicopter to the trauma center in Linz.
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