LIVE: Lustenau Strikes Coldly in the Closing Minutes

Lustenauer Austria secured three crucial points in the Austrian Bundesliga. The newly promoted team won its home game on Saturday evening against a depleted GAK squad, coming back from a 0-1 halftime deficit to win 2-1. Dion Kacuri scored the winning goal for the Vorarlberg side in the 90th minute. The Graz team played a half-hour with one fewer player after Yannick Oberleitner was sent off. In the standings, Lustenau moved past GAK (10) with 11 points.