After a red card
LIVE: Lustenau Strikes Coldly in the Closing Minutes
Lustenauer Austria secured three crucial points in the Austrian Bundesliga. The newly promoted team won its home game on Saturday evening against a depleted GAK squad, coming back from a 0-1 halftime deficit to win 2-1. Dion Kacuri scored the winning goal for the Vorarlberg side in the 90th minute. The Graz team played a half-hour with one fewer player after Yannick Oberleitner was sent off. In the standings, Lustenau moved past GAK (10) with 11 points.
Here’s the live ticker:
Austria Lustenau – GAK 2–1 (0–1)
Lustenau, Sun Minimeal Arena, Referee Greinecker.
Goals:
0–1 (9') Italiano
1:1 (51.) Diarra
2:1 (91.) Kacuri
Lustenau: Schierl – Gmeiner, Chukwu (37' Maak), Voisine, Soares – Kacuri – Weixelbraun, Afrifa (70' Delaye), Gashi (84' Ismailcebioglu), S. Diarra – Jastremski (70' Verinac)
GAK: Stankovic – Anderson, Pines, Oberleitner, Klassen – Trummer (81' Gragger), Koch, Cvetko, Italiano – Lichtenberger (70' Sollbauer), Mandey (70' Grosse)
Yellow-red card: Oberleitner (63'/foul)
Yellow cards: Kacuri , Weixelbraun, and Italiano
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