Wenn im Bahntunnel die Flammenhölle ausbricht

Aus Fehlern lernen, bevor es ernst wird

Nach dem Ende des simulierten Großeinsatzes beginnt die ebenso wichtige Nacharbeit. Die Abläufe werden gemeinsam ausgewertet, mögliche Schwachstellen aufgezeigt und Erkenntnisse in die weitere Optimierung der Notfall- und Einsatzpläne übernommen. Denn eine Übung wie diese soll vor allem eines bewirken: Dass im wirklichen Ernstfall jeder Handgriff sitzt. Wenn in einem Tunnel Rauch aufsteigt, Menschen in Gefahr sind und am Flughafen gleichzeitig ein komplexer Betrieb aufrechterhalten werden muss, darf nichts dem Zufall überlassen bleiben.

In dieser Nacht blieb es glücklicherweise bei einem Szenario. Der wahre Erfolg aber zeigt sich erst dann, wenn aus dem geprobten Ernstfall einmal bitterer Ernst werden sollte.