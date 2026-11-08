Kozas Schlossheuriger sagt demnächst „Adieu“

Vor mehr als eineinhalb Jahren trat Hannes Koza in Vösendorf, Bezirk Mödling, als Bürgermeister zurück. Nun sperrt das Lokal seiner Frau zu. Der Betrieb war seit Jahrzehnten ein beliebter Heuriger im Ort und wurde immer von der Familie geführt.
Weiterer Rückschlag für die Familie Koza aus Vösendorf, Bezirk Mödling: Nachdem Hannes Koza als ÖVP-Ortschef mit vielen Querelen zurücktreten musste, kündigt nun seine Frau Daniela an, den traditionellen Familienheurigen zu schließen. Ein Facebook-Post besiegelt nun das Aus: „Mit schwerem Herzen haben wir uns dazu entschlossen, unseren Schlossheurigen mit Jahresende zu schließen.“
„Schade für Ort und Familie“
SPÖ-Bürgermeisterin Gabriele Scharrer bedauert das Ende nicht nur deshalb, weil ein Lokal mitten im Ortszentrum schließt: „Ich finde es auch für die Familie schade.“ Vor Jahrzehnten half sie selbst ab und zu im Service aus. Damals wurde der Heurige von der Oma und dem Vater geführt, bevor ihn Hannes Koza zur Jahrtausendwende übernahm, „Schlossheuriger“ nannte und ihn 2002 – zwei Jahre später – umbaute. „Als ich vor gut zehn Jahren in die Politik gegangen bin, habe ich alles auf meine Frau Daniela überschrieben“, berichtet Koza.
Letzter Tag vor Weihnachten
Knapp vor Weihnachten ist der letzte offene Tag des Schlossheurigen. Mit dieser Entscheidung wünscht sich Hannes Koza, dass „jetzt endlich Friede und Ruhe einkehrt.“ 15 Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit, sind betroffen. Einen Nachfolger wird es nicht geben, obwohl es bereits knapp nach Bekanntwerden des Endes Interessenten gab, wie Koza gegenüber der „Krone“ sagt: „Wir wohnen hier. Ich möchte keinen Fremden in meinem Haus haben.“ Versichern kann er: „Unsere Buschenschank im Weingarten wird es weiter geben. Sie hat von April bis September ausgesteckt.“
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