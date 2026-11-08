Kozas Schlossheuriger sagt demnächst „Adieu“

Letzter Tag vor Weihnachten

Knapp vor Weihnachten ist der letzte offene Tag des Schlossheurigen. Mit dieser Entscheidung wünscht sich Hannes Koza, dass „jetzt endlich Friede und Ruhe einkehrt.“ 15 Mitarbeiter, einige davon in Teilzeit, sind betroffen. Einen Nachfolger wird es nicht geben, obwohl es bereits knapp nach Bekanntwerden des Endes Interessenten gab, wie Koza gegenüber der „Krone“ sagt: „Wir wohnen hier. Ich möchte keinen Fremden in meinem Haus haben.“ Versichern kann er: „Unsere Buschenschank im Weingarten wird es weiter geben. Sie hat von April bis September ausgesteckt.“