Hannes Koza: „Da hat es mir das Gehirn rausgehaut“

„An der Zeit, öffentlich über den ganzen Wahnsinn zu sprechen“

„Ich bin damals am Ende gewesen“, betont der 47-Jährige immer wieder bei dem Interview, das er der „Krone“ kurz vor seiner Abreise gegeben hat: „Ich glaube, es ist an der Zeit, endlich einmal öffentlich über den ganzen Wahnsinn zu sprechen.“ Den „Wahnsinn“, den er meint: sein Delikt, das, weit über Niederösterreichs Grenzen hinweg, für Schlagzeilen gesorgt hat.