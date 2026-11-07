Mit Fuchur auf unendlicher Reise nach Phantasien

„Fantastischer Roman als Vorlage“

Geht man anders an ein Stück für Kinder heran? Ja! Fantastischer sein zu können und verspielter, vor allem bei den Proben, ist für Julia Hölscher toll. Man wäge nicht so viel ab, entscheide oft freier. Vor allem die Arbeit an den Effekten ist viel intensiver. „Das braucht man auch greifbar für die Kids, die müssen das sehen und spüren.“ Für Felix Thewanger kommen die Reaktionen augenblicklicher: „Ich finde es genauso schön, auch weil man sich weniger hinter Verkünsteleien verstecken kann und viel schneller enttarnt wird.“