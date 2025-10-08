Vorstöße bei neuromuskulären Leiden wie SMA

Fortschritte bei gefürchteter ALS

Auch bei Erwachsenen können neuromuskuläre Leiden auftreten, oft ebenfalls durch die genetische Anlage, mitunter aber auch durch Autoimmunerkrankungen. „Heute gibt es ein neues Medikament gegen die gefürchtete Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), die bislang immer tödlich endete. Zum ersten Mal überhaupt ist es möglich, die Erkrankung zum Stilstand zu bringen - zumindest bei einem kleinen Teil der erwachsenen Patienten mit genetischer Mutation“, berichtet Ap.Prof. Priv.-Doz. Dr. Hakan Cetin, PhD, Universitätsklinik für Neurologie, AKH Wien und Leiter der Ambulanz für ALS und andere Motoneuroerkrankungen. „Dafür wird ein sogenannter ,Gen-Silencer´eingesetzt, dessen Konzept auch bald auf anderer Formen von ALS übertragen werden soll.“