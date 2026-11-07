Die Öko-Pioniere mit dem Joghurt-Shampoo

Kunden konnten ihre leeren Flaschen zurückbringen. Zehn retournierte Gebinde wurden sogar mit einem Gratis-Shampoo belohnt. Bei STYX reinigte man das Glas und befüllte es erneut. Ein Mehrwegsystem, das heute unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft wieder in aller Munde ist, damals aber alles andere als selbstverständlich war. Michaela und Wolfgang Stix gehörten damit zu jenen Vordenkern, die ökologische Verantwortung nicht erst entdeckten, als sie zum gesellschaftlichen Trend wurde. Sie hinterfragten Gewohnheiten und wollten zeigen, dass Kosmetik auch anders funktionieren kann.