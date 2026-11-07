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Pure Naturkosmetik

Die Öko-Pioniere mit dem Joghurt-Shampoo

Niederösterreich
07.11.2026 18:00
Eine Umweltidee, die einst ihrer Zeit weit voraus war.
Eine Umweltidee, die einst ihrer Zeit weit voraus war.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Anna Kindlmann
Von Mark Perry und Anna Kindlmann

In Obergrafendorf wurde im Herbst vor 40 Jahren das Joghurt-Shampoo der Öko- pioniere Michaela und Wolfgang Stix aus der Taufe gehoben. Das Haarpflege-Produkt von „Styx“ – so der Firmenname – schrieb österreichische Naturkosmetik-Geschichte.

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Vor 40 Jahren war vieles noch anders. Plastik galt als praktisch, Wegwerfen als selbstverständlich und Nachhaltigkeit war in der Kosmetikbranche kaum ein Thema. Doch Michaela und Wolfgang Stix, Gründer des Naturkosmetikunternehmens STYX, gingen schon damals einen anderen Weg. Mit einer ungewöhnlichen Idee und ihrem Joghurt Shampoo schrieben sie österreichische Naturkosmetik-Geschichte.

Als leere Flaschen wieder wertvoll wurden
Es war eine Zeit, in der man über Kreislaufwirtschaft noch nicht sprach. Bei STYX in Ober-Grafendorf dachte man aber bereits genau in diese Richtung. Das Joghurt Shampoo kam damals nicht in einer Plastikflasche, sondern in Glas daher. Und das Besondere: Die Verpackung sollte nicht nach einmaliger Verwendung im Müll landen.

Kunden konnten ihre leeren Flaschen zurückbringen. Zehn retournierte Gebinde wurden sogar mit einem Gratis-Shampoo belohnt. Bei STYX reinigte man das Glas und befüllte es erneut. Ein Mehrwegsystem, das heute unter dem Begriff Kreislaufwirtschaft wieder in aller Munde ist, damals aber alles andere als selbstverständlich war. Michaela und Wolfgang Stix gehörten damit zu jenen Vordenkern, die ökologische Verantwortung nicht erst entdeckten, als sie zum gesellschaftlichen Trend wurde. Sie hinterfragten Gewohnheiten und wollten zeigen, dass Kosmetik auch anders funktionieren kann.

Öko-Denker: Michaela und Wolfgang Stix.
Öko-Denker: Michaela und Wolfgang Stix.(Bild: Attila Molnar)

Überzeugung statt grüner Mode
„Nachhaltigkeit war für uns schon ein Thema, lange bevor dieser Begriff zum Trend wurde. Wir wollten Verpackungen nicht einfach wegwerfen, sondern möglichst oft wiederverwenden“, erinnert sich STYX-Chef Wolfgang Stix.

Bis zum Jahr 2000 funktionierte das Rücknahmesystem. Dann machten verschärfte Hygienevorschriften dem bisherigen Modell einen Strich durch die Rechnung. Eine Wiederverwendung hätte deutlich aufwendigere Reinigungsverfahren und stärkere Reinigungsmittel erfordert. Das wäre für die Stix dem ursprünglichen Umweltgedanken zuwidergelaufen. Also wurde das System eingestellt. Geblieben ist eine Idee, die ihrer Zeit voraus war. Und ein Shampoo, das inzwischen vier Jahrzehnte auf dem Buckel hat.

Ein Shampoo, das sich seit 40 Jahren bewährt.
Ein Shampoo, das sich seit 40 Jahren bewährt.(Bild: Attila Molnar)

Ein Stück Öko-Geschichte kehrt zurück
Zum 40. Geburtstag wird nun auch optisch an die Anfangsjahre erinnert: Das Joghurt Shampoo erscheint in einer auf 1000 Stück limitierten Retro-Glasflasche nach historischem Vorbild.

Sie erzählt von einer Zeit, in der das Ehepaar Stix bereits Wege beschritten, die heute wieder an Bedeutung gewinnen: weniger Abfall, bewusster Umgang mit Rohstoffen und Verpackungen, die nicht nach einmaligem Gebrauch ausgedient haben.Manchmal braucht es eben keine großen Zukunftsprogramme. Manchmal beginnt ein Umdenken ganz unspektakulär – mit einer Glasflasche, die man zurückbringt. Und zwei Menschen, die schon vor 40 Jahren daran glaubten.

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