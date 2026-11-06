Wenn nichts mehr geht: Rotes Kreuz übt Blackout

Neben Notfällen müssen bei Blackouts etwa auch Dialysefahrten erledigt werden. Und was macht man in einem Notfall, wenn das Handynetz „tot“ ist? Das Rote Kreuz betont die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe, im Idealfall durch medizinische Fachkräfte im Umfeld. Zudem gibt es im Blackout-Fall in jeder Gemeinde „Leuchttürme“, etwa bei Feuerwehren, mit Notstrom und Funkverbindung.