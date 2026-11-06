Wenn nichts mehr geht: Rotes Kreuz übt Blackout

Wie funktioniert eine Rettungsorganisation bei einem großflächigen Stromausfall in der Steiermark? Dafür trainiert das Rote Kreuz seit Freitagvormittag bei der bislang größten Übung zu diesem Thema.
Plötzlich gehen die Lichter aus. Das Mobilfunknetz bricht zusammen. Spitäler laufen nur mehr mit Notstrom. Tankstellen sind außer Betrieb. Ein großflächiger Stromausfall – ein Blackout – ist eingetreten. Für dieses Szenario trainiert das steirische Rote Kreuz seit Freitagvormittag 24 Stunden lang gemeinsam mit der Landeswarnzentrale und Spitälern. Denn Rettungsdienst und medizinische Versorgung müssen auch im Krisenfall funktionieren.
In den letzten Jahren haben wir viel investiert. Unser Konzept ist jetzt ausgelegt auf 72 Stunden garantiertes Durchhaltevermögen.
Peter Hansak, Landesrettungskommandant
Bild: Christian Jauschowetz
Kommunikation ist mehrfach abgesichert
Das erfordert vor allem klare Abläufe und Koordination. „Zuerst werden 6500 Sanitäter alarmiert und müssen ihre Dienstbereitschaft einmelden“, schildert Landesrettungskommandant Peter Hansak den Übungsablauf. Dann beginnt im Krisenstab die Planung. Ein zentraler Punkt ist dabei die Kommunikation, die durch mehrere voneinander unabhängige Systeme gesichert ist. Bei der Übung wird erstmals ein neues Funksystem verwendet.
„Jede steirische Rotkreuz-Dienststelle ist inzwischen notstromversorgt und mit Tanklagern ausgestattet“, sagt Landesgeschäftsführer Helmut Schellnegger. Die koordinierte Belieferung dieser Tanks wird bei der Übung praktisch mittrainiert, ebenso die Verteilung wichtiger Lebensmittel und Güter. „Unser Konzept ist auf 72 Stunden garantiertes Durchhaltevermögen ausgelegt“, sagt Peter Hansak.
Neben Notfällen müssen bei Blackouts etwa auch Dialysefahrten erledigt werden. Und was macht man in einem Notfall, wenn das Handynetz „tot“ ist? Das Rote Kreuz betont die Bedeutung von Nachbarschaftshilfe, im Idealfall durch medizinische Fachkräfte im Umfeld. Zudem gibt es im Blackout-Fall in jeder Gemeinde „Leuchttürme“, etwa bei Feuerwehren, mit Notstrom und Funkverbindung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.