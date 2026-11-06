Just what we needed!
Anderlecht Fans Provoke Salzburg Players with a Banner
As if the bitter 0-2 loss on Matchday 4 of the Europa League weren’t painful enough, the Salzburg players were also provoked by Anderlecht fans with a banner.
“Salzburg is purple and white,” suddenly read a sign in Anderlecht’s fan section on Thursday evening. These aren’t just the club colors of the Belgian team, but also those of Austria Salzburg. A dig at the Bulls! The fans also chanted: “White and purple, Salzburg is complete!”
A perfect response on the field failed to materialize. Haris Tabakovic and Co. came under pressure early on and ultimately had to concedes a 0–2 defeat. With bitter consequences: Salzburg dropped from 21st to 26th place in the Europa League standings and fell out of the promotion spots.
Former Bull at the
Stadium: Maximiliano Caufriez, a player currently without a club, was in the stands as a spectator. The defender had played in Anderlecht’s youth system and then spent half a year with Salzburg in 2025.
:A Short DelayWhile quite a few things went wrong on the field on Thursday, the departure didn’t go quite as planned either. The flight on Friday morning took off about 20 minutes late because the plane still needed to be refueled. From Salzburg’s perspective, it was a European Cup trip to forget...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.