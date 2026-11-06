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Anderlecht Fans Provoke Salzburg Players with a Banner

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06.11.2026 10:55
A dig from the fans and a loss—a rough evening for Haris Tabakovic and company.
A dig from the fans and a loss—a rough evening for Haris Tabakovic and company.(Bild: Krone-Collage/Sebastian Steinbichler, GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Mario Drexler
Von Sebastian Steinbichler und Mario Drexler

As if the bitter 0-2 loss on Matchday 4 of the Europa League weren’t painful enough, the Salzburg players were also provoked by Anderlecht fans with a banner.

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“Salzburg is purple and white,” suddenly read a sign in Anderlecht’s fan section on Thursday evening. These aren’t just the club colors of the Belgian team, but also those of Austria Salzburg. A dig at the Bulls! The fans also chanted: “White and purple, Salzburg is complete!”

A perfect response on the field failed to materialize. Haris Tabakovic and Co. came under pressure early on and ultimately had to concedes a 0–2 defeat. With bitter consequences: Salzburg dropped from 21st to 26th place in the Europa League standings and fell out of the promotion spots.

Former Bull at the
 Stadium: Maximiliano Caufriez, a player currently without a club, was in the stands as a spectator. The defender had played in Anderlecht’s youth system and then spent half a year with Salzburg in 2025.


:A Short DelayWhile quite a few things went wrong on the field on Thursday, the departure didn’t go quite as planned either. The flight on Friday morning took off about 20 minutes late because the plane still needed to be refueled. From Salzburg’s perspective, it was a European Cup trip to forget...

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