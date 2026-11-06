Alkoholisierter Lenker erfasste Fußgänger (75)

Schwerer Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Aigen: Ein 21-Jähriger war am Donnerstag gegen 18.55 Uhr mit einem Kastenwagen auf der L176 in Richtung Thal unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei einen dunkel gekleideten Fußgänger übersehen haben, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Kastenwagen erfasste den 75-Jährigen. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt erlitt schwere Verletzungen.