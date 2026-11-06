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Mann schwer verletzt

Alkoholisierter Lenker erfasste Fußgänger (75)

Niederösterreich
06.11.2026 09:51
Der 75-Jährige wurde mit dem Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.
Der 75-Jährige wurde mit dem Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Ein 75-Jähriger wollte am Donnerstagabend in Aigen im niederösterreichischen Bezirk Wiener Neustadt die Straße überqueren, als ihn ein Kastenwagen erfasste. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital geflogen. Der Alkomattest beim 21-jährigen Lenker verlief positiv.

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Schwerer Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Aigen: Ein 21-Jähriger war am Donnerstag gegen 18.55 Uhr mit einem Kastenwagen auf der L176 in Richtung Thal unterwegs. Dabei dürfte er laut Polizei einen dunkel gekleideten Fußgänger übersehen haben, der gerade die Fahrbahn überquerte. Der Kastenwagen erfasste den 75-Jährigen. Der Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt erlitt schwere Verletzungen.

Mit Rettungshubschrauber ins Spital
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 in die Klinik Oberwart geflogen. Der ebenfalls im Bezirk Wiener Neustadt wohnhafte Lenker blieb unverletzt. Ein Alkomattest beim 21-Jährigen verlief positiv. Die Polizei spricht von einem „minderschweren Alkoholisierungszustand“. 

Die L176 war während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme bis 20.15 Uhr vollständig gesperrt.

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