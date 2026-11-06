Die steirische Politik und das Grab des Erzherzogs

Erzherzog Johann und die Steiermark, das ist eine einzigartige Geschichte. Es überrascht daher nicht, dass eine steirische Politikdelegation nun einen Kranz am Grab des Erzherzogs in Südtirol niederlegte.
Nachdem im vergangenen Jahr eine Abordnung des Südtiroler Landtags in der Steiermark zu Gast war, folgten die steirischen Parlamentarier in diesem Jahr der Gegeneinladung nach Bozen. Der Delegation unter der Leitung von Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) gehörten auch ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer sowie die Abgeordneten Patrick Derler, Eva-Maria Kroismayr-Baier, Kerstin Zambo (alle FPÖ), Johannes Wieser (ÖVP), Wolfgang Dolesch (SPÖ) und Lambert Schönleitner (Grüne) an.
Am Programm standen unter anderem Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landtagspräsident Angelo Gennaccaro sowie den Landesräten Ulli Mair und Peter Brunner. In Schenna wurde zudem an der Grabstätte von Erzherzog Johann ein Kranz niederlegt. „Erzherzog Johann hat in der Steiermark ebenso wie in Südtirol bleibende Spuren hinterlassen“, würdigte Deutschmann.
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