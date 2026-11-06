Die steirische Politik und das Grab des Erzherzogs

Nachdem im vergangenen Jahr eine Abordnung des Südtiroler Landtags in der Steiermark zu Gast war, folgten die steirischen Parlamentarier in diesem Jahr der Gegeneinladung nach Bozen. Der Delegation unter der Leitung von Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) gehörten auch ÖVP-Klubobmann Lukas Schnitzer sowie die Abgeordneten Patrick Derler, Eva-Maria Kroismayr-Baier, Kerstin Zambo (alle FPÖ), Johannes Wieser (ÖVP), Wolfgang Dolesch (SPÖ) und Lambert Schönleitner (Grüne) an.