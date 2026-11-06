Trotz Sparkurs: Pendlerbeihilfe für mehr Steirer

Nicht überall in der Steiermark wird gespart: Die Einkommensgrenze für die Pendlerbeihilfe wird um 20 Prozent angehoben, mehr Steirer sollen dadurch diesen Zuschuss beziehen. Applaus gibt es ausnahmsweise auch von der Opposition.
Vor fünf Jahren ist die Pendlerbeihilfe in der Steiermark das letzte Mal angepasst worden, nun gelten wieder neue Einkommensgrenzen: Die blau-schwarze Landesregierung hat eine Erhöhung von brutto 35.000 Euro im Jahr auf 42.000 Euro beschlossen. Heruntergerechnet auf ein Monat liegt die neue Grenze bei 3000 Euro brutto (bisher: 2500 Euro). Pro Kind gibt es zehn Prozent Zuschlag.
„Insbesondere bei den aktuellen Spritpreisen ist das ein wichtiges und richtiges Signal an die Leistungsträger in unserem Land“, sagt FPÖ-Soziallandesrat Hannes Amesbauer. Der Kreis der Bezieher wird damit erweitert. Im Jahr 2024 wurden 572 Anträge abgelehnt, 450 davon wegen eines Einkommens über der Grenze.
Viele Pendler sind zuletzt knapp an der Einkommensgrenze gescheitert und leer ausgegangen. Mit der Anhebung erreichen wir den Großteil von ihnen.
FPÖ-Landesrat Hannes Amesbauer
Bild: Christian Jauschowetz
Anträge sind bis Jahresende möglich
Die Beihilfe erhalten Pendler, die zumindest 25 Kilometer weit zur Arbeit fahren. Die maximal Höhe beträgt unverändert 389 Euro. Zwei Drittel zahlen das Land, ein Drittel übernimmt die Arbeiterkammer. Die Beihilfe wird im Nachhinein für das abgelaufene Kalenderjahr ausbezahlt, Anträge müssen spätestens am 31. Dezember in den Gemeinden oder bei der Arbeiterkammer abgegeben werden.
Applaus für diese Maßnahme gibt es ausnahmsweise von Teilen der Opposition. „Wer täglich auf das Auto angewiesen ist, um zur Arbeit zu kommen, darf mit den steigenden Kosten nicht allein gelassen werden“, sieht KPÖ-Abgeordneter Alexander Melinz einen „längst überfälligen Schritt“. Auch SPÖ-Parteichef Max Lercher begrüßt die Ausweitung ausdrücklich, meint aber: „Was die Höhe der Beihilfe betrifft, hinkt die Steiermark im Bundesländervergleich hinterher. Hier muss noch nachgebessert werden.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.