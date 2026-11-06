Trotz Sparkurs: Pendlerbeihilfe für mehr Steirer

Vor fünf Jahren ist die Pendlerbeihilfe in der Steiermark das letzte Mal angepasst worden, nun gelten wieder neue Einkommensgrenzen: Die blau-schwarze Landesregierung hat eine Erhöhung von brutto 35.000 Euro im Jahr auf 42.000 Euro beschlossen. Heruntergerechnet auf ein Monat liegt die neue Grenze bei 3000 Euro brutto (bisher: 2500 Euro). Pro Kind gibt es zehn Prozent Zuschlag.