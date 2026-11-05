Violation of Rest Periods
Truck Driver Also Posed as His Own Passenger
On Thursday afternoon, the Steyr traffic police caught a Turkish truck driver who is alleged to have committed a total of 58 violations of the Motor Vehicle Act over a period of 56 days.
Around noon on Thursday, traffic police officers from Steyr inspected the digital tachograph in the truck of a 49-year-old Turkish national from Romania. He is alleged to have repeatedly falsified the driving and rest times on his personally assigned driver card between September 10 and November 5.
Two-Driver Operation
The Turkish national was always operating as part of a two-driver operation and is alleged to have removed his driver card from the tachograph after completing his driving time and continued the trip as a passenger. He is then alleged to have reinserted his own driver card into the smart tachograph and manually added a rest period.
In total, 58 violations under the Motor Vehicle Act (KFG) were identified against the man. The 49-year-old was prohibited from continuing his journey until he posted a security deposit.
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