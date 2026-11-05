Freie Fahrt! Baustellen-Slalom auf S6 beendet

Seit dem heurigen Frühjahr kostete der Baustellenslalom auf der S6 so manchem Autofahrer eine gehörige Portion Nerven. Einerseits wurde die Richtungsfahrbahn Seebenstein auf einer Länge von mehr als drei Kilometern grundlegend erneuert – und gleichzeitig erhielten jeweils eine Röhre der Tunnel Niklasdorf und Massenberg ein umfangreiches Sicherheitsupdate.