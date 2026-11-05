Rekordergebnis: AT&S so erfolgreich wie noch nie

Mit 682 Millionen Euro fuhr AT&S im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte ein. Der Anstieg sei insbesondere auf die höhere Auslastung sowie die schrittweise Inbetriebnahme neuer Kapazitäten zurückzuführen, meldeten die Leobner am Donnerstag. Der Konzerngewinn kletterte auf 125 Millionen Euro – zum Vergleich: Im zweiten Quartal des Vorjahres fuhr der Leiterplatten- und Substrat-Hersteller noch einen Verlust von acht Millionen Euro ein. Freuen dürfen sich auch wieder die Aktionäre: Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 3,05 Euro, im Vorjahr lag man noch bei -0,31 Euro.