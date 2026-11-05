Rekordergebnis: AT&S so erfolgreich wie noch nie

Meilenstein für das steirische Hightech-Unternehmen AT&S: Der Leiterplatten- und Substrat-Hersteller mit Stammsitz in Leoben fuhr den höchsten Quartals-Umsatz der Geschichte ein. Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr um stolze 134 Prozent auf 409 Millionen Euro.
Mit 682 Millionen Euro fuhr AT&S im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte ein. Der Anstieg sei insbesondere auf die höhere Auslastung sowie die schrittweise Inbetriebnahme neuer Kapazitäten zurückzuführen, meldeten die Leobner am Donnerstag. Der Konzerngewinn kletterte auf 125 Millionen Euro – zum Vergleich: Im zweiten Quartal des Vorjahres fuhr der Leiterplatten- und Substrat-Hersteller noch einen Verlust von acht Millionen Euro ein. Freuen dürfen sich auch wieder die Aktionäre: Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 3,05 Euro, im Vorjahr lag man noch bei -0,31 Euro.
„Das zweite Quartal markiert einen Meilenstein in der Geschichte von AT&S. Dies unterstreicht sowohl die Stärke unserer Strategie als auch das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen“, ist CEO Michael Mertin überzeugt. Man sei jedenfalls davon überzeugt, auch in den kommenden Jahren ein komfortables Wachstum zu erzielen.
Das Ergebnis des ersten Halbjahres untermauert jedenfalls diesen Optimismus: Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, das EBITDA, also der Gewinn vor Steuern, stieg um 134 Prozent auf 409 Millionen Euro. Der Konzerngewinn von 166 Millionen Euro (im Vorjahr stand noch ein Minus von 63 Millionen) resultierte in einem Ergebnis je Aktion von 3,98 Euro, im Vorjahr noch -1,89 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.