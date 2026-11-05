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Höchster Umsatz

Rekordergebnis: AT&S so erfolgreich wie noch nie

Steiermark
05.11.2026 07:56
Erfolgreiches erstes Halbjahr für das steirische Hightech-Unternehmen AT&S.
Erfolgreiches erstes Halbjahr für das steirische Hightech-Unternehmen AT&S.(Bild: APA/Peter Kolb)
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Von Steirerkrone

Meilenstein für das steirische Hightech-Unternehmen AT&S: Der Leiterplatten- und Substrat-Hersteller mit Stammsitz in Leoben fuhr den höchsten Quartals-Umsatz der Geschichte ein. Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr um stolze 134 Prozent auf 409 Millionen Euro.

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Mit 682 Millionen Euro fuhr AT&S im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte ein. Der Anstieg sei insbesondere auf die höhere Auslastung sowie die schrittweise Inbetriebnahme neuer Kapazitäten zurückzuführen, meldeten die Leobner am Donnerstag. Der Konzerngewinn kletterte auf 125 Millionen Euro – zum Vergleich: Im zweiten Quartal des Vorjahres fuhr der Leiterplatten- und Substrat-Hersteller noch einen Verlust von acht Millionen Euro ein. Freuen dürfen sich auch wieder die Aktionäre: Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich auf 3,05 Euro, im Vorjahr lag man noch bei -0,31 Euro.

Brachte AT&S auf Erfolgskurs: CEO Michael Mertin.
Brachte AT&S auf Erfolgskurs: CEO Michael Mertin.(Bild: AFP/KERSTIN JOENSSON)

„Das zweite Quartal markiert einen Meilenstein in der Geschichte von AT&S. Dies unterstreicht sowohl die Stärke unserer Strategie als auch das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen“, ist CEO Michael Mertin überzeugt. Man sei jedenfalls davon überzeugt, auch in den kommenden Jahren ein komfortables Wachstum zu erzielen. 

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Das Ergebnis des ersten Halbjahres untermauert jedenfalls diesen Optimismus: Der Umsatz stieg um 45 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro, das EBITDA, also der Gewinn vor Steuern, stieg um 134 Prozent auf 409 Millionen Euro. Der Konzerngewinn von 166 Millionen Euro (im Vorjahr stand noch ein Minus von 63 Millionen) resultierte in einem Ergebnis je Aktion von 3,98 Euro, im Vorjahr noch -1,89 Euro. 

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