Ein rauschendes Fest für den steirischen Wein

Ein Prost auf unser edles Tröpferl: Die alljährliche Junkerverkostung zog am Mittwochabend wieder Tausende Besucher in die Grazer Stadthalle, um den steirischen Wein hochleben zu lassen. Der Ertrag des neuen Jahrgangs ist ja besser ausgefallen als erwartet. Auch die Jazz Gitti ließ sich die Verkostung des neuen Weins nicht entgehen. Ebenso zufrieden auf dem Fest zeigten sich Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, Wein-Steiermark-Geschäftsführer Martin Palz und die steirischen Weinhoheiten (Sandra Purkart, Julia Perner und Cäcilia Skoff) mit der heurigen Ausbeute.