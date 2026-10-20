Junkerzeit: So schmeckt der neue steirische Wein

„Haben Export etwas vernachlässigt“

Jetzt müssen Winzer ihr Produkt auch noch an den Mann bringen. Denn die goldenen Jahre, als der Weinverkauf quasi ein Selbstläufer war, sind vorbei. Viele Weinkeller sind noch gut aus dem Vorjahr gefüllt, wie man hört. „Wir müssen für den Verkauf heute viel mehr tun als früher“, sagt Stefan Potzinger – vor allem auch über die Grenzen hinausdenken. „Wir machen Top-Qualitäten, die international absolut konkurrenzfähig sind. In den letzten Jahrzehnten haben wir aber so viel Wein in Österreich und der Steiermark verkauft, dass wir den Export fast etwas vernachlässigt haben.“