1000 Euro wert: Diebe stehlen Straßenleitschienen

Vor dreisten Dieben ist offenbar einfach gar nichts sicher. Das beweist ein aktueller Fall in Neustift im Tiroler Stubaital. Dort stahlen die Ganoven weit mehr als ein Dutzend Straßenleitschienen. Die Ermittler der Polizei hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.
Zugeschlagen haben die noch unbekannten Diebe zwischen Allerheiligen und Mittwoch. Ins Visier nahmen sie einen Lagerplatz im Gewerbegebiet in Neustift neben der Stubaitalstraße.
„Die Täterschaft entwendete 20 Stück Straßenleitschienen“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Polizei hofft auf Zeugen
Der entstandene Schaden durch den Diebstahl beläuft sich auf etwas mehr als 1000 Euro. Nun hoffen die Beamten auf etwaige Hinweise aus der Bevölkerung.
Verdächtige Wahrnehmungen an die Polizei in Neustift: 059133/7119
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