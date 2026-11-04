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Witnesses Sought

Three tractors stolen and hauled away in a truck

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04.11.2026 19:01
Three tractors were stolen. (File photo)
Three tractors were stolen. (File photo)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Professionals were at work: On Tuesday night, unknown perpetrators stole three tractors from a farm in Oftering, Upper Austria. They later loaded the vehicles onto a semi-truck. The State Criminal Police Office (LKA) is seeking witnesses

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As yet unidentified perpetrators—at least four in number—broke into a farm in the municipality of Oftering on Wednesday between 12:45 a.m. and 1:45 a.m. and stole three tractors and several power tools.

Drove onto a farm road
The thieves removed the GPS trackers installed in the tractors and left them at the crime scene. They then drove the tractors across a field to a farm road. A semi-truck was waiting there, onto which the tractors were loaded. After that, the trail goes cold.

The Upper Austria State Criminal Police Office has taken over the investigation and is asking the public for information at 059133 443333.

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