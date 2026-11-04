Leiter rutschte weg: Liftarbeiter schwer verletzt

Folgenschwerer Arbeitsunfall in Hopfgarten im Tiroler Brixental! Beim Aufsteigen auf eine Gondel rutschte plötzlich die Leiter weg. Ein einheimischer Liftarbeiter (43) stürzte folglich auf den Betonboden ab.
Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 14.40 Uhr. Zusammen mit einem Kollegen (40) führte der 43-Jährige Wartungsarbeiten bei einer Gondel durch.
„Nachdem der 40-Jährige bereits über die Leiter auf die Gondel gestiegen war, wollte auch der 43-Jährige auf die Gondel steigen“, schildern die Ermittler der Exekutive.
Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Ein Sprecher der Polizei
Kollege setzte Notruf ab
Genau in diesem Augenblick rutschte die Leiter nach hinten weg, woraufhin der Liftarbeiter aus einer Höhe von rund drei Metern auf den Betonboden prallte. Durch den Absturz zog sich der 43-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Sein Kollege setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.
Schlussendlich wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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