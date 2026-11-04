Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Arbeiten an Gondel

Leiter rutschte weg: Liftarbeiter schwer verletzt

Tirol
04.11.2026 20:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Manuel Schwaiger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Folgenschwerer Arbeitsunfall in Hopfgarten im Tiroler Brixental! Beim Aufsteigen auf eine Gondel rutschte plötzlich die Leiter weg. Ein einheimischer Liftarbeiter (43) stürzte folglich auf den Betonboden ab.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu dem folgenschweren Unfall kam es am Mittwoch gegen 14.40 Uhr. Zusammen mit einem Kollegen (40) führte der 43-Jährige Wartungsarbeiten bei einer Gondel durch.

„Nachdem der 40-Jährige bereits über die Leiter auf die Gondel gestiegen war, wollte auch der 43-Jährige auf die Gondel steigen“, schildern die Ermittler der Exekutive.

Zitat Icon

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Ein Sprecher der Polizei

Kollege setzte Notruf ab
Genau in diesem Augenblick rutschte die Leiter nach hinten weg, woraufhin der Liftarbeiter aus einer Höhe von rund drei Metern auf den Betonboden prallte. Durch den Absturz zog sich der 43-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Sein Kollege setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.

Lesen Sie auch:
In Osttirol kam es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall.
Pkw ist Totalschaden
Kam von Straße ab: Auto überschlug sich mehrfach
04.11.2026

Schlussendlich wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
04.11.2026 20:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
US-Wahl 2024
Vance rechnet mit Trump ab + Krimi in zwei Staaten
266.868 mal gelesen
US-Vizepräsident JD Vance (re.) macht den von Donald Trump begonnen Krieg im Iran für die ...
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.992 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
116.695 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
US-Wahl 2024
Vance rechnet mit Trump ab + Krimi in zwei Staaten
2896 mal kommentiert
US-Vizepräsident JD Vance (re.) macht den von Donald Trump begonnen Krieg im Iran für die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
665 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Kolumnen
Krawall-Interview: Aussagen, die Angst machen
567 mal kommentiert
Plünderungen und eingeschlagene Schaufensterscheiben: Am Wochenende kam es in vielen deutschen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf