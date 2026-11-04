Leiter rutschte weg: Liftarbeiter schwer verletzt

Kollege setzte Notruf ab

Genau in diesem Augenblick rutschte die Leiter nach hinten weg, woraufhin der Liftarbeiter aus einer Höhe von rund drei Metern auf den Betonboden prallte. Durch den Absturz zog sich der 43-Jährige „Verletzungen unbestimmten Grades“ zu. Sein Kollege setzte einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.