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KI erkennt drohende Maschinenstillstände

Niederösterreich: Wirtschaft
11.11.2026 00:01
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Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Spezialist für maßgeschneiderte Stahlprofile Welser Profile aus Gresten treibt die digitale Transformation im Unternehmen voran. Eine wichtige Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz.

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Damit KI-Anwendungen künftig effizient im Unternehmen eingesetzt werden können, wurde zuerst eine zentrale Datenplattform geschaffen. Im Rahmen von „digi4Wirtschaft“, dem Impulsprogramm des Landes NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ, wird diese Datenbasis nun für konkrete KI-Anwendungen genutzt.

„Wir denken in Generationen und schauen natürlich in die Zukunft. Damit verbunden ist auch die Frage, welche Potenziale und Möglichkeiten wir mit KI und KI-Anwendungen haben“, erklärt Anton Vorraber, Leiter IT & Digitalisierung bei Welser Profile. Dafür werden Daten aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen in einem sogenannten „Data Stack“ zusammengeführt und aufbereitet. Statt einzelner Datensilos entsteht damit eine gemeinsame Datenbasis, auf die künftige KI-Anwendungen aufbauen können.

Anton Vorraber, Leiter IT & Digitalisierung bei Welser Profile
Anton Vorraber, Leiter IT & Digitalisierung bei Welser Profile(Bild: WKNÖ)

KI erkennt Probleme, bevor sie entstehen
Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt ein Anwendungsfall in der Fertigung: Mithilfe von KI sollen drohende Stillstände einer Produktionsanlage frühzeitig erkannt werden. Dafür werden unter anderem Maschinendaten wie detaillierte Temperaturverläufe mit Informationen aus der Instandhaltung verknüpft. Die KI analysiert diese Daten und sucht nach Signalen, die auf einen möglichen Fehler oder bevorstehenden Stillstand hinweisen.

Das bringt einen ganz konkreten Vorteil: Probleme können erkannt werden, noch bevor eine Anlage tatsächlich ausfällt. „Man erspart sich viel Geld, weil jedes Mal Kosten entstehen, wenn eine Anlage kaputtgeht und stillsteht. Gleichzeitig wissen die Leute schon vorher, welches Problem auftreten könnte und können sich entsprechend vorbereiten“, erklärt Christian Wallman, Leiter des Teams für Künstliche Intelligenz.

Die Produktion der Zukunft im Blick
Für Welser Profile geht es dabei aber um mehr als einzelne KI-Anwendungen. Langfristig sollen bestehende Abläufe mit den neuen technischen Möglichkeiten grundsätzlich weiterentwickelt werden. „Die KI sollte sich viel stärker in unsere Prozesse integrieren. Prozesse sollten mit diesen neuen Möglichkeiten ganz neu gedacht werden“, so Wallman. Mit einer zentralen Datenbasis und konkreten Anwendungen wie der vorausschauenden Wartung stellt das Unternehmen dafür bereits jetzt die Weichen.

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