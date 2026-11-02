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Over €1,650 in nursing training? Here’s how!
Money during training, a good starting salary, and a job with a future: Anyone looking to enter the nursing field in Upper Austria can benefit in multiple ways. And the path to getting there is often easier than you might think!
A career that’s meaningful, offers security, and pays well? That’s exactly what geriatric care offers! Whether you’re just starting out, looking for a career change, or switching fields: In Upper Austria, there are plenty of opportunities to launch a career in nursing. And the best part: Financial support is available even during your training.
More than 1,650 euros a month? It’s possible!
Those who meet the requirements can receive a nursing scholarship of over 1,650 euros a month through the AMS. The Upper Austrian Nursing Scholarship, at 658.40 euros per month, also provides financial support. After completing your training, you can expect a good starting salary, attractive bonuses, social benefits, and secure jobs—often right near where you live.
Which nursing job is right for you?
This is exactly where ALTER OÖ comes in! The free training counseling service shows you which nursing professions and training programs are available, what financial aid is possible, and where suitable schools and employers are located nearby—all tailored to your individual circumstances.
Seize this opportunity now and get started! Schedule a free consultation at www.alter-ooe.at.
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