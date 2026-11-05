Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Günstigere Alternative

Skisport: Immer mehr Steirer borgen Ausrüstung aus

Steiermark
05.11.2026 06:00
Günter Dworschak, Geschäftsführer von Sport Tritscher in Schladming, verleiht Equipment für ...
Günter Dworschak, Geschäftsführer von Sport Tritscher in Schladming, verleiht Equipment für Kinder ab 99,99 Euro pro Saison.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Fanny Opis
Von Fanny Opis

Der Wintersport ist ein teurer Spaß. Familien suchen Alternativen und finden sie mitunter im Skiverleih und bei günstigeren Marken. Der Verkauf läuft dennoch mit Schwung an.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn der Skipass mancherorts über 80 Euro kostet, denken viele über das neue Paar Ski zweimal nach. Gerade Familien müssen Wege suchen, wie sie sich den Winterurlaub noch leisten können. Eine willkommene Alternative: der Skiverleih.

„Kinder wachsen schnell aus dem Equipment raus – da macht das absolut Sinn. Der Verleih gewinnt bei uns an Bedeutung, auch wenn der Verkauf deswegen nicht stagniert“, sagt Günter Dworschak vom Sportfachgeschäft Tritscher in Schladming. Ski, Skischuhe und Stöcke gibt es bei ihm für Kinder schon ab 99,99 Euro pro Saison. Am Fuße der Planai borgen sich zudem Touristen aus dem Ausland, die nicht mit schwerem Gepäck anreisen wollen, bei ihm Equipment aus.

Gigasport in Graz setzt auf bewährte Marken wie Atomic, Fischer und Head. Im Geschäft berät ...
Gigasport in Graz setzt auf bewährte Marken wie Atomic, Fischer und Head. Im Geschäft berät Markus Kaufmann.(Bild: Christian Jauschowetz)

Mit dem Allerheiligen-Wochenende tauschten viele steirische Sporthändler das Sommersortiment gegen die Winterware. „Im November läuft die Saison an. Wenn's dann das erste Mal schneit, geht es so richtig los“, berichtet Martin Wäg, Geschäftsführer bei Kastner & Öhler. Bei Gigasport im Erdgeschoss gibt es zwar keinen Verleih, dafür aber Kinder-Ski ab 170 Euro und Erwachsenen-Paare ab 350 Euro – inklusive Bindung.

Leute, die viel fahren, wollen nach wie vor ihren eigenen Ski haben.

Martin Wäg

Geschäftsführer Kastner & Öhler

Bild: Christian Jauschowetz

Schutzausrüstung im Vormarsch
„Leute, die viel fahren, wollen nach wie vor ihren eigenen Ski haben“, ist Wäg überzeugt. Gerade bei Skischuhen wird nicht gespart; die gibt es mittlerweile auch in anpassbarer Variante. Außerdem wird Schutzausrüstung immer beliebter. „Heutzutage ist es eine Seltenheit geworden, ohne Helm zu fahren“, sagt Wäg. Auch Protektoren und Lawinenrucksäcke werden immer öfter gekauft.

Lesen Sie auch:
Mike Tritscher in seinem Geschäft in Schladming
Krone Plus Logo
Tipps vom Profi
Mike Tritscher: So finden Sie den richtigen Ski
29.01.2025

Und welche Ski sind im Trend? „Wir setzen auf bewährte Marken wie Atomic, Fischer und Head. Aber auch Van Deer ist gefragt.“ Bei Sport Tritscher gibt es auch neue Namen im Sortiment, etwa Norrøna, Mountain Studio und Halti. Mit einem „guten Markenmix“ ist Dworschak für die Saison gewappnet: „Mit dem Ski Opening Anfang Dezember geht es dann so richtig los.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
05.11.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
321.693 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
121.280 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Fußball International
Polizei ermittelt – Goalie als „Mörder“ beschimpft
101.264 mal gelesen
Der folgenschwere Zwischenfall: Nach dem Foul von Jesus Owono starb Jesus de Miguel im ...
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3096 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Innenpolitik
AMS-Rechenfehler erhöht jetzt das Staatsdefizit
359 mal kommentiert
Finanzminister Marterbauer muss für Fehler des AMS bezahlen
Wirtschaft
Digitaler Beleg soll Zettelwirtschaft eindämmen
354 mal kommentiert
Der elektronische Kassenzettel soll einen Beitrag zu weniger Bürokratie liefern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf