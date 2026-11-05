Skisport: Immer mehr Steirer borgen Ausrüstung aus

Der Wintersport ist ein teurer Spaß. Familien suchen Alternativen und finden sie mitunter im Skiverleih und bei günstigeren Marken. Der Verkauf läuft dennoch mit Schwung an.
Wenn der Skipass mancherorts über 80 Euro kostet, denken viele über das neue Paar Ski zweimal nach. Gerade Familien müssen Wege suchen, wie sie sich den Winterurlaub noch leisten können. Eine willkommene Alternative: der Skiverleih.
„Kinder wachsen schnell aus dem Equipment raus – da macht das absolut Sinn. Der Verleih gewinnt bei uns an Bedeutung, auch wenn der Verkauf deswegen nicht stagniert“, sagt Günter Dworschak vom Sportfachgeschäft Tritscher in Schladming. Ski, Skischuhe und Stöcke gibt es bei ihm für Kinder schon ab 99,99 Euro pro Saison. Am Fuße der Planai borgen sich zudem Touristen aus dem Ausland, die nicht mit schwerem Gepäck anreisen wollen, bei ihm Equipment aus.
Mit dem Allerheiligen-Wochenende tauschten viele steirische Sporthändler das Sommersortiment gegen die Winterware. „Im November läuft die Saison an. Wenn's dann das erste Mal schneit, geht es so richtig los“, berichtet Martin Wäg, Geschäftsführer bei Kastner & Öhler. Bei Gigasport im Erdgeschoss gibt es zwar keinen Verleih, dafür aber Kinder-Ski ab 170 Euro und Erwachsenen-Paare ab 350 Euro – inklusive Bindung.
Leute, die viel fahren, wollen nach wie vor ihren eigenen Ski haben.
Martin Wäg
Geschäftsführer Kastner & Öhler
Bild: Christian Jauschowetz
Schutzausrüstung im Vormarsch
„Leute, die viel fahren, wollen nach wie vor ihren eigenen Ski haben“, ist Wäg überzeugt. Gerade bei Skischuhen wird nicht gespart; die gibt es mittlerweile auch in anpassbarer Variante. Außerdem wird Schutzausrüstung immer beliebter. „Heutzutage ist es eine Seltenheit geworden, ohne Helm zu fahren“, sagt Wäg. Auch Protektoren und Lawinenrucksäcke werden immer öfter gekauft.
Und welche Ski sind im Trend? „Wir setzen auf bewährte Marken wie Atomic, Fischer und Head. Aber auch Van Deer ist gefragt.“ Bei Sport Tritscher gibt es auch neue Namen im Sortiment, etwa Norrøna, Mountain Studio und Halti. Mit einem „guten Markenmix“ ist Dworschak für die Saison gewappnet: „Mit dem Ski Opening Anfang Dezember geht es dann so richtig los.“
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