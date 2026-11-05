Skisport: Immer mehr Steirer borgen Ausrüstung aus

„Kinder wachsen schnell aus dem Equipment raus – da macht das absolut Sinn. Der Verleih gewinnt bei uns an Bedeutung, auch wenn der Verkauf deswegen nicht stagniert“, sagt Günter Dworschak vom Sportfachgeschäft Tritscher in Schladming. Ski, Skischuhe und Stöcke gibt es bei ihm für Kinder schon ab 99,99 Euro pro Saison. Am Fuße der Planai borgen sich zudem Touristen aus dem Ausland, die nicht mit schwerem Gepäck anreisen wollen, bei ihm Equipment aus.