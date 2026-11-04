Mann (34) stürzte 19 Stufen über Stiege hinunter

Schwerer Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in Schnann in der Gemeinde Pettneu am Arlberg (Tiroler Bezirk Landeck)! Ein Mann (34) stürzte auf einer Stiege 19 Stufen nach unten und verletzte sich dabei erheblich.
Der 34-jährige Afghane wollte in seiner Arbeitsstätte vom ersten Stock über die Stiege ins Erdgeschoß gehen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er am Podest im mittleren Bereich der Stiege zu Sturz. Er fiel anschließend über 19 Stufen hinunter und blieb am Ende der Treppe liegen.
Eine Arbeitskollegin setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Der 34-Jährige zog sich erhebliche Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
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