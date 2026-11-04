Mann (34) stürzte 19 Stufen über Stiege hinunter

Der 34-jährige Afghane wollte in seiner Arbeitsstätte vom ersten Stock über die Stiege ins Erdgeschoß gehen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er am Podest im mittleren Bereich der Stiege zu Sturz. Er fiel anschließend über 19 Stufen hinunter und blieb am Ende der Treppe liegen.