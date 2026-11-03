Jörgensen agrees
Horvath: “It’s crazy that I have to say this”
Amid all the celebration over the decisive 4-0 Champions League victory against Slovan Bratislava, LASK captain Sascha Horvath also found one small flaw—albeit with a broad grin on his face that evening.
“It’s actually crazy that I have to say this after a 4-0 victory in the Champions League,” Horvath grinned after the match on Sky Sport Austria. What exactly does the LASK captain mean? The Linz team’s finishing: “We definitely should have scored more goals from our chances.”
It’s certainly high-level criticism—after all, the Linz team secured a clear victory in the Champions League and now has six points to its name. “We rewarded ourselves for a strong performance. Huge praise to our center backs—that was an incredible performance today,” said Horvath.
Two-goal scorer also satisfied
The game showed, according to the ÖFB national team player, what “this team is capable of.” The fans’ support also helped: “We were there from the start, and you could really feel the incredible atmosphere in the stadium—it was an absolutely amazing vibe.”
Two-goal scorer Kasper Jörgensen was also pleased with the team’s performance: “We were very good, especially in the first half. After the 4-0 lead, we made a few mistakes. We should have scored more goals. But it was a good performance; we can be satisfied.”
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