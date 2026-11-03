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Against Bratislava

Didi Kühbauer is fielding this LASK lineup

Nachrichten
03.11.2026 19:49
LASK Coach Didi Kühbauer
LASK Coach Didi Kühbauer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Shortly before kickoff in the Champions League match against Slovan Bratislava (starting at 9 p.m. – follow the live ticker here on Sportkrone.at), LASK coach Dietmar Kühbauer has finalized his starting lineup. 

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Here is the LASK lineup:

There are a total of three changes to the LASK starting lineup compared to the victory over Sporting (3-2). Kühbauer is leaving out Christoph Lang, Sasa Kalajdzic, and Krystof Danek for the match against Bratislava. In their place, Melayro Bogarde, Moses Usor, and Samuel Adeniran move into the starting lineup. 

The LASK starting lineup
The LASK starting lineup(Bild: Screenshot uefa.com)

Slovan Still Without a Point
Slovan Bratislava—with Kevin Wimmer in the starting lineup—visits Linz on Tuesday (9:00 p.m.—on the Sportkrone.at live ticker) as a “worthy opponent,” as Kühbauer noted.

With a win, LASK would further boost its chances of a top-24 finish. The Slovakian champions arrive at the bottom of the table and have yet to earn a single point in their eleven Champions League matches so far.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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