With Teddy and Tools
Fire Department Had to Rescue Child from Cat Tree
Armed with a teddy bear and a screwdriver, the fire department in Waldhausen im Strudengau (Upper Austria) responded to the call. This unusual combination was necessary to ensure the operation went smoothly. A child had become trapped in a cat tree and needed to be calmed down and rescued.
“Person in distress” was the alert received by the fire department in Waldhausen im Strudengau. “A little boy had gotten stuck in a cat tree in such an awkward position that only his head was sticking out,” reported the firefighters, who also brought a teddy bear along to the scene.
Rescued Unharmed
The little stuffed bear did its job, calming the trapped boy while the rescuers expertly dismantled the scratching post. It went quickly, and the child was rescued unharmed. The operation was over in barely three-quarters of an hour.
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