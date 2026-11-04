Welche Allergien uns auch im Winter plagen

Wenn der Apfel plötzlich zum Problem wird

Doch nicht nur in den eigenen vier Wänden können Allergieauslöser lauern. Gerade rund um die Feiertage, wenn besonders viele unterschiedliche Speisen auf den Tisch kommen, können Nahrungsmittelallergien zur Belastung werden. Laut Kratochwil werden Kreuzallergien zunehmend zum Thema. „Wer gegen Birkenpollen allergisch ist, spürt oft auch bei Nüssen, Äpfeln oder Birnen Ausschläge oder Atembeschwerden“, gibt der Experte einen Hinweis. Plötzliches Jucken im Mund oder unangenehme Reaktionen können die Folge sein.