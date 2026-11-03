Kinderbuch-Star kommt ins Museum Niederösterreich

Auch Kinder haben sich einen Feiertag in ihrem Namen verdient, sagt Kinderbuchautor Thomas Brezina. Das Museum Niederösterreich lädt daher schon zum zweiten Mal am Feiertag des Landespatronen Leopoldi zum „Kinderlandesfeiertag“. Besonders gespannt dürfen die kleinen und großen Besucher auf einen prominenten Gast sein. Um 14 Uhr kommt Kinderbuchautor Thomas Brezina ins Museum und liest aus seinem neuesten Werk „Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte“. Im Anschluss haben Fans bei einer Signierstunde die Gelegenheit, den bekannten Autor persönlich zu treffen.