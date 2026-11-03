Kinderbuch-Star kommt ins Museum Niederösterreich

Beim Niederösterreichischen „Kinderlandesfeiertag“ am 15. November gibt es Gratis-Eintritt, kreative Mitmachstationen ein besonderes Highlight mit Kinderbuch-Star Thomas Brezina.
Auch Kinder haben sich einen Feiertag in ihrem Namen verdient, sagt Kinderbuchautor Thomas Brezina. Das Museum Niederösterreich lädt daher schon zum zweiten Mal am Feiertag des Landespatronen Leopoldi zum „Kinderlandesfeiertag“. Besonders gespannt dürfen die kleinen und großen Besucher auf einen prominenten Gast sein. Um 14 Uhr kommt Kinderbuchautor Thomas Brezina ins Museum und liest aus seinem neuesten Werk „Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte“. Im Anschluss haben Fans bei einer Signierstunde die Gelegenheit, den bekannten Autor persönlich zu treffen.
Doch auch abseits der Lesung gibt es jede Menge zu erleben. Bei der Kreativstation „Mein Wappen – Der Hl. Leopold als Landespatron“ können Kinder ihr eigenes Wappen entwerfen. Außerdem entstehen nachtleuchtende Lesezeichen mit Tiermotiven, inspiriert von der Sonderausstellung „Tiere der Nacht“.
Kindsein in der Nachkriegszeit
Spannend wird es auch bei den geführten Touren durch die Ausstellungen im Haus für Natur und im Haus der Geschichte. Dabei erfahren die Besucher mehr über nachtaktive Tiere und das Aufwachsen von Kindern zwischen 1938 und 1955. Von 11 bis 17 Uhr stehen zudem Kulturvermittler in den Ausstellungen bereit und beantworten Fragen von kleinen und großen Gästen.
Ganz Niederösterreich feiert mit
Erstmals wird der Kinderlandesfeiertag heuer auf zahlreiche Institutionen in allen vier Landesvierteln ausgeweitet. Mit dabei sind unter anderem das museum gugging, das Haus der Wildnis, das Science Center Niederösterreich, das VISTA Science Experience Center, das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, das Haus der Digitalisierung, die Landesgalerie Niederösterreich und das Karikaturmuseum Krems.
Mit Lesungen, Workshops und zahlreichen Mitmachangeboten laden die verschiedenen Einrichtungen Kinder dazu ein, die kulturelle und wissenschaftliche Vielfalt Niederösterreichs zu entdecken.
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