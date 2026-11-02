Next Shocking Discovery
Halloween: Needle Found in Chocolate Bar and Chewy Candy
Not only in Linz, but also in Vöcklamarkt, a deeply troubling incident occurred on Halloween night. As the police announced on Monday evening, bars and candies laced with needles were found among the candy collected by an 11-year-old girl.
A 40-year-old woman from the Vöcklabruck district filed a report with the police late Monday afternoon regarding tampered Halloween candy. Her 11-year-old daughter had collected the candy on October 31 between 6:00 p.m. and 8:00 p.m. in the municipality of Vöcklamarkt.
On Monday afternoon, she discovered a thick needle in a chewy candy and in a chocolate bar. The 11-year-old bit into one of the candies but was not injured. There are currently no leads regarding a suspect.
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